El Cacereño-Arenteiro no se jugará en el Príncipe Felipe

El Cacereño-Arenteiro de la tercera jornada de Primera Federación no se jugará en el Príncipe Felipe. El encuentro, que supondría la vuelta del CPC a su estadio tras el ascenso conseguido a finales de mayo y el cambio de césped que se está realizando durante este verano, tendrá que jugarse en otro estadio, posiblemente el Francisco de la Hera de Almendralejo, aunque esto aún tendrá que confirmarlo el club verde.

“La bajada de temperaturas que ha tenido lugar en estas dos últimas semanas, han ralentizado el ritmo de crecimiento previsto en el césped de verano que se ha sembrado”, cuenta la entidad en un comunicado.

El Cacereño, que jugará las dos primeras jornadas de liga como visitante (el sábado pasado ante el Pontevedra, 1-1, y este sábado contra el Arenas) tras solicitarlo así a la Federación Española de Fútbol (dos era el máximo permitido), ha intentado que se suspenda el partido ante el Arenteiro, a lo que se ha opuesto la RFEF, que mantiene el encuentro para el domingo 14 de septiembre a las 16.00 horas. El lugar donde se juegue es algo que ahora tiene que aclarar el Cacereño.

