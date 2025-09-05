El Cacereño se receta intensidad en su visita al Arenas

Pagada la novatada en el empate ante el Pontevedra del pasado sábado (con gol del portero rival en el minuto 98), el Cacereño se ha vuelto a montar en el autobús para visitar este sábado al Arenas Club de Gexto en la segunda jornada de Primera Federación, una cita prevista para las 16.00 horas pero que finalmente se jugará a las 18.00 en el Municipal Gobela, un campo en el que el conjunto verde volverá a encontrarse con el césped artificial por una moratoria que permite el club vasco jugar sobre esa superficie hasta el 15 de enero.

Será la hierba sintética un condicionante, pero en ningún caso una excusa, como recalca Julio Cobos, preparador del CPC. «Casi todos nuestros jugadores están habituados a jugar en césped artificial, en el calentamiento ya se habrán familiarizado a la superficie», ha explicado este viernes antes de subirse a un bus en el que están todos sus jugadores salvo Sanvi y el lesionado Marchena. Es decir, viaja Javi Barrio, que se quedó en tierra para la primera jornada, y las dos incorporaciones de esta semana, Diego Guti y Rubén Valdera. «Todo el que viaja es porque está para jugar de inicio».

En el Municipal Gobela no solo se encontrará el Cacereño césped artificial, sino unas reducidas dimensiones que pueden ser más determinantes en el devenir del encuentro. «Ellos se manejan bastante bien en ese campo, donde por sus dimensiones toma mucha importancia la estrategia». Los saques de banda, cuenta Cobos, serán casi como córner y las acciones a balón parado, que hace siete días le costaron dos puntos al decano extremeño, toman también mucha importancia.

Por eso el preparador verde ha pedido a los suyos máxima concentración. «Si no nos metemos en la intensidad que ellos tienen, va a ser difícil sacar algo positivo de este campo». Serán importantes también las segundas jugadas, aunque Cobos destaca que el Arenas es un equipo que trata bien el balón, que intenta salir jugando desde atrás, aunque también puede jugar más de forma más directa.

. / EP

«Va a ser un partido muy intenso, de estar muy encima porque las dimensiones nos van a obligar a estar todos muy cerquita y las presiones van a ser constantes y las pérdidas también. El equipo que más atento esté en ese tipo de jugadas puede ser el que se lleve el partido al final».

Bajas en el rival

Jon Erice, entrenador del Arenas, espera un plan de partido con muchas similitudes al del domingo anterior, cuando su equipo se impuso 2-1 al Arenteiro a pesar de jugar casi toda la segunda parte con uno menos: «Espero un partido con muchas similitudes al del día del Arenteiro. Es un equipo que intenta apretar arriba, suelen estar en bloque medio-bajo, concediendo muy poco al rival». Borikó y Messina no podrán participar en el encuentro, ya que se encuentran con sus selecciones disputando partidos internacionales. «Es un rival dificilísimo. Viene con la dinámica positiva de haber ascendido. Un equipo compacto. Que va a poner las cosas muy difíciles, que cuenta con individualidades que nos pueden poner en dificultades», dice sobre el Cacereño.

