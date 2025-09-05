Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres vuelve a jugar este sábado en el V Centenario
Los verdinegros se miden al Sporting de Portugal en su primer duelo de preparación. En septiembre jugarán cuatro partidos más
El Pabellón V Centenario abre este sábado sus puertas para el primer partido de pretemporada del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que recibe en el mítico recinto universitario al Sporting de Portugal a las 19.00 horas.
Un máximo de 500 espectadores serán los que podrán seguir en vivo la primera prueba del equipo que entrena Jacinto Carbajal, que este mes de septiembre jugará otros cuatro partidos antes del inicio liguero el 4 de octubre ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egües de Navarra.
Tras el Sporting de Portugal, el Cáceres recibirá al Spanish Basketball Academy de Madrid en un encuentro ya con carácter oficial, ya que corresponde a la primera jornada de la Copa España. Se jugará ya en el pabellón Multiusos (20.00). Tendrá otros dos compromisos de esta competición el Cáceres: el día 21 contra el Toledo, también en casa (20.00), y el 27 frente al Getafe, ya a domicilio (19.00). Antes, el Trofeo Patrimonio de la Humanidad el día 17 contra el Morón (20.30).
