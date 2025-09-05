Ferrari ilusiona a los tifosi con un doblete para empezar en Monza

El Gran Premio de Italia ha arrancado este viernes con los dos Ferrari al frente de la tabla de tiempos, con Lewis Hamilton (1.20.117) por delante de Charles Leclerc y miles de banderas de la Scudería ondeando en las gradas del Autódromo de Monza.

Ferrari afrontaba la cita delante de sus tifosi con aires de crisis, después del doble abandono de Leclerc y Hamilton en Zandvoort . El heptacampeón, además, arrastra una penalización de cinco posiciones en la parrilla del domingo, lo que complica aún más su primer fin de semana con los colores de la Scuderia.

Sin embargo, los de Maranello siempre se crecen en casa y han comenzado con inmejorables sensaciones.

Sainz, tercero; Alonso, noveno

Carlos Sainz, que el pasado año se despidió de los tifosi con un cuarto puesto vistiendo de rojo, necesita romper su mala racha en Williams. En Países Bajos, el pasado domingo, estuvo cerca de un top cinco que hubiera tenido efecto balsámico, pero un toque con Lawson y una sanción de 10” le impidieron sumar puntos una vez más esta temporada. Hoy, el madrileño se ha reinvidicado con un esperanzador tercer puesto, a medio segundo de Hamilton, aunque con neumáticos duros y por delante del campeón Verstappen con el Red Bull.

Después de dos circuitos propicios como Hungría (5º) y Zandvoort (8º), Fernando Alonso ya sabe que Monza no es el mejor escenario para su Aston Martin AMR25. El asturiano ha comenzado con problemas de subviraje, pero su equipo ha decidido modificar la suspensión delantera y añadir flap para corregir la situación y el asturiano ha cerrado este FP1 en novena plaza.

“Creo que ha ido un poco mejor de lo que esperábamos, el coche es más competitivo de lo que fue en los primeros libres de Spa”, ha valorado Pedro de la Rosa, en referencia al último circuito ‘castigó’ al coche verde, por sus características similares a las del trazado italiano.

Sin incidentes

La sesión no ha registrado incidentes importantes, aunque sí una bandera roja para limpiar la Variante Ascari, en la zonarápida del tercer sector , por la cantidad de grava acumulada pista. Ha acabado bajo un virtual safety car por el Mercedes averiado de Russell en el último minuto, tras una súbita pérdida de potencia.

Esta tarde, a partir de las 17:00 horas, la segunda tanda de ensayos libres clarificará la situación con vistas a la clasificación de mañana. De momento, los McLaren no intimidan como vienen haciendo desde el inicio de temporada y Leclerc sueña con poder repetir el triunfo logrado hace un año ante los seguidores de Ferrari.

Suscríbete para seguir leyendo