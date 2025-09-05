El Mérida viaja sin complejos a Tenerife

Primera salida de la temporada y el Mérida tiene que hacerlo al campo más mediático del grupo, el Heliodoro Rodríguez López, para enfrentarse este sábado a partir de las 21.30 horas a un histórico del fútbol español como es el Tenerife. A pesar de la envergadura del rival, los emeritenses viajan sin complejos, tal y como afirmaba su entrenador, Fran Beltrán: «Es un rival de nuestra liga por méritos propios, haciendo las cosas de una manera que le permite cada año enfrentarse a equipos de la entidad del Tenerife o del que caiga de Segunda, que es una competición súper reñida y de la que siempre caen buenos equipos. No tenemos que acomplejarnos en ese sentido, nosotros tenemos que salir a competir y supondrá lo mismo ganar en Tenerife que ganar, si ganamos, al Arenteiro o al Arenas o a cualquier otro equipo».

Ambos conjuntos comenzaron la competición con victoria: los romanos por la mínima ante el Barakaldo (1-0) y los tinerfeños vencieron por 0-2 en Guadalajara.

Para este encuentro, Beltrán recuperará al sancionado Javi Domínguez, pero es duda Martín Solar por unas molestias que se le produjeron en el pasado partido. El técnico valoraba que Solar «es un jugador importante, pero creo que ahí tenemos jugadores: a veces puede ser una virtud, a veces un efecto, pero tenemos perfiles o roles muy distintos». Las alternativas las explicaba el propio entrenador: «Creo que en el centro del campo tenemos jugadores como Corral, que es muy ganador en el duelo defensivo, como Miki, que nos aporta control y organización cerca de la salida de balón. Luego tenemos jugadores como Benny, que es un perfil más de llegar, de volar, de atacar área desde esas segundas o terceras líneas. El propio Beneit puede hacerlo y lo ha hecho en algún momento de la pretemporada, con lo cual queremos jugadores al cien por cien y Martín jugará única y exclusivamente si lo está».

Reconocía el preparador que no es de los que piensa que lo que funciona no se toca después de ganar porque «son dos equipos diferentes. Lo que propuso el Barakaldo aquí y lo que entendemos que va a proponer el Tenerife va a ser diferente. Más allá del resultado, analizamos las cosas buenas que hacemos, las cosas malas que hacemos, intentamos corregir y ajustar. Entonces, no va tan enfocado al resultado como a lo que pasa en el juego y a lo que pensamos que va a ocurrir en el partido o queremos que ocurra en el partido».

Viejo conocido en el rival

En el equipo insular está un viejo ídolo de la afición romana, Juanjo Sánchez, que ha empezado al mismo nivel que se vio en el Romano. No en vano fue declarado el mejor jugador del partido en la primera jornada. Además, a nivel ofensivo tiene jugadores de mucho nivel como Enric Gallego. A pesar esto, no ha habido un trabajo especial durante la semana. «Vamos viendo consignas para defender. Centros laterales para defender situaciones de juego directo y descargas cuando ponen a Nacho Gil de cara, pero así todos los partidos. Es decir, nosotros le damos valor a lo que hace el equipo rival y sobre todo a la capacidad individual que tienen los jugadores, a la naturaleza que tienen y a dónde nos pueden generar cierto peligro, entonces vamos durante la semana, sobre todo, fomentando lo que nosotros pretendemos y lo que de nosotros depende, pero a su vez dando información de lo que nos vamos a encontrar el sábado».

Alineaciones probables del Tenerife-Mérida. / EP

Por su parte, Álvaro Cervera, técnico del Tenerife, hablaba sobre el estado físico de su plantilla indicando que Javi Pérez «lleva diez u once entrenamientos, no está para un partido entero, pero sí para unos minutos». Tiene una duda de última con Marc Mateus por un esguince que se hizo en un entrenamiento durante la semana. El que no tendrá problemas es Alassan, que ha entrenado con normalidad durante toda la semana a pesar del golpe en la rodilla que se llevó en el último partido. Al Mérida lo definía como «un buen rival, de categoría». Añadía que «creo que va a estar arriba, han fichado bien, vienen de estar arriba y le van a dar continuidad». Para el técnico, las claves para ganar el partido son tan sencillas como difíciles: «Se les gana jugando bien, cometiendo pocos errores y aprovechando los que cometan ellos. Va a ser un partido complicado, ellos saben que, en teoría, tiene que ser un campo difícil, pero es un equipo atrevido».

La última vez que Cervera se enfrentó al Mérida fue en la extinta Segunda B. El entrenador debutaba en el banquillo del Cádiz en el Estadio Carranza y los emeritenses consiguieron la victoria por la mínima con gol de Aitor García.

