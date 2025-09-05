Pablo Alonso quiere un Arroyo con «garra, pelea e intensidad»

El nuevo entrenador del Extremadura Arroyo, Pablo Alonso, ha afirmado este viernes que le gustaría que las señas de identidad por las que se reconozca al equipo arroyano «sean la garra, la pelea y la intensidad, que se nos reconozca por ser un conjunto que lo pelea todo, en el que las jugadoras muestran su intensidad en la cancha, del primer al último punto».

Al cumplirse el quinto día de trabajo de pretemporada, Alonso señala que ha visto bien a las jugadoras en su regreso a la pista, «algo fuera de forma, lo normal, pero en dos semanas estaremos a punto».

El técnico ha explicado que en este inicio de pretemporada, «nos centraremos mucho en el trabajo de control de balón y desplazamientos, además de activar y mejorar la condición física».

En cuanto al hecho de que aún haya que esperar unos días para que las jugadoras extranjeras se integren a la disciplina del equipo, asegura que «está siendo complicado, pero me consta que estas tres jugadoras están entrenando en sus respectivos países de origen, por lo que confío en que al final no haya mucha diferencia entre ellas y las de casa».

En este sentido, el presidente del club extremeño, Adolfo Gómez, ha declarado este viernes que «si no ocurren imponderables de última hora, la colocadora internacional argentina Juana Giardini podría volar a España el próximo lunes».