El Cacereño arranca otro buen empate fuera de casa

2-ARENAS CLUB: Gastesi, U. Collado (Galder, 83´), Zabala, Álex Hidalgo (Mattheus, 58´), A. Troncho (A. Vázquez, 70´), Baba Diocou (Pablo García, 70´), Verde, Jorge Luis (Lartitegi, 70´), C. Mutilva, Zabaleta, Sillero. 2-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Martínez, Crespo, Joserra, Rementeria (Iván Fernández, 46´), Deco (Ajenjo, 71´), Berlanga (Sanchidrián, 66´), Raúl Sanchís. (Diego Guti, 84´), César Gómez (Diego Gómez, 66´), Carlos González. GOLES: 0-1 (26´) Adri Crespo. 1-1 (37´) Hidalgo. 2-1 (45´) Baba Diocou. 2-2 (75´) Iván Fernández. ÁRBITRO: Ruiz Álvarez (Colegio asturiano). Tarjetas amarillas a Collado, Hidalgo, Mattheus, Álvaro Vázquez, Verde; Iván Fernández. INCIDENCIAS: Partido de la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación con presencia de aficionados cacereños en las gradas de Gobela.

Segundo empate consecutivo de un Cacereño que se adelantó en el marcador en Gobela y luego vio cómo un enrabietado Arenas le daba la vuelta a la contienda todavía en la primera mitad. Cambió la decoración del partido en la segunda parte, y así logró el cuadro extremeño un merecido empate tras una prolongación no apta para cardíacos, con uno y otro conjunto rondando las áreas y el VAR sobrevolando todo. El corazón pedía más, la cabeza empujaba con ganas a unos y otros, pero las ideas y las fuerzas ya no daban para otra historia que las tablas finales.

Con la única baja de Sanvi en el decano del fútbol extremeño, se presentaban los cacereños en un estrecho Gobela bajo 35 grados centígrados, de ahí que se hubiera retrasado el horario.

Julio Cobos, entrenador del cuadro verde, diseñó sobre el césped artificial un once con tres novedades respecto a la primera jornada para afrontar su segundo encuentro fuera de casa. Rementería, Raúl Sanchís y Carlos Gómez entraban en el once inicial para intentar los tres puntos ante un histórico como el Arenas. Se quedaban fuera, respecto al debut en Pontevedra, Iván Fernándeza, Ajenjo y Diego Gómez.,

En un comienzo sin dominador claro, los locales tuvieron su primera oportunidad pero Baba Diocou no encontró las mallas por el buen hacer de la defensa visitante, El insoportable bochorno hacía mella en los jugadores, que jugaban con una marcha menos debido al calor, aunque buscaban las áreas en cuan to tenían oportunidad. Así, mediado el primer período, tuvieron los de el Príncipe Felipe su primera llegada al centrar Berlanga con mucha intención y su envío se paseaba sin encontrar rematador.

Ahora sí encontraban algún espacio los verdiblancos y Raúl Sanchís, un recibió el esférico cuando entraba en el área y soltó un fuerte disparo que se estrelló con estrépito en el poste. Esa pelota rechazada la recogió el citado Berlanga, que seguía inteligentemente la jugada, y la ponía de nuevo para que el cordobés Adri Crespo marcara el primer tanto de la tarde en el minuto 26 de partido.

El juez de línea anulaba circunstancialmente el gol, pero tras ser revisado por el colegiado en el VAR, este subía al marcador tras un par de minutos de cierta incertidumbre.

Empuje local

Tras la pausa para la necesaria hidratación, los rojinegros buscaron con ahínco el empate e Hidalgo lo intentaba desde el borde del área, aunque Nieves, con una extraordinaria intervención, rechazaba el cuero. Jorge Luis, muy atento, intentó un nuevo remate y el portero local volvía a intervenir para rebañarle el balón en boca de gol.

Minutos después Verde era derribado en el área en un penalti claro que acababa suponiendo el gol del empate local después de que Nieves, eso sí, rechazase el balón en primera instancia el lanzamiento de Hidalgo. Pero este mismo cogía el rechace y colocaba el 1-1 en el marcador a 8 minutos del descanso.

Sin embargo, en la prolongación, 50 metros de carrera de Baba, acababan con el 2-1.

Segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios, el Cacereño saltó al terreno de juego con más soltura para dar otro ritmo al encuentro. El lateral Emi Hernández, que hizo un sensacional encuentro, anunciaba lo que llegaría con un buen disparo raso que Gastesi atrapaba para evitar males mayores. El dominio era ahora de los extremeños.

Mientras, el técnico visitante introdujo hombres de refresco y logró lo que buscaba, de momento generar dudas en la defensa local con una ocasión de Carlos, que a punto estuvo de anotar en el minuto en un remate que acabó desviando un defensor local en el 66 por muy poco.

Finalmente el gol del empate llegó en el 75, en una jugada personal de Iván Fernández que batía por bajo al meta local. El 7 había salido de revulsivo en el segundo tiempo y la ejecución del disparo de izquierda fue excelente.

Llegaron entonces minutos de mucha igualdad, con uno y otro equipo intentando hacerse con el control del balón, pero las fuerzas empezaban a flaquear. Aún así, el toma y daca final, pudo dar sus frutos, a favor del Arenas, en un disparo de Xabala que detuvo Nieves con muchos apuros en el minuto 79, o ya en el minuto 90, con los mismos protagonistas e idéntico resultado. Mientras, el Cacereño pudo acabar decantando la balanza a su favor en una doble ocasión que no consiguió materializar.

Lo intentaron los dos equipos en el descuento, pero las piernas no daban para más y el marcador ya no se movió.

Pendientes del tercer duelo

Mientras tanto, el Cacereño y su afición está pendiente de dónde se jugará el partido ante el Arenteiro gallego de la próxima jornada. No podrá ser en el Príncipe Felipe, ya que no dará tiempo a que el nuevo césped brote. Sí se espera que pueda estar una semana después, ante el Mérida, en el derbi extremeño. De momento, el balance es satisfactorio para el decano.