El Cacereño Femenino, a debutar puntuando fuera ante un rival de su perfil

«Iniciamos competición y nueva temporada con ilusiones renovadas. Vamos con muchas caras nuevas y el equipo todavía en rodaje”. El entrenador del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, hace esa primera lectura en el debut de este domingo de las verdes en el campo del AEM de Lleida (12.30) con el convencimiento de que su plantel puede firmar otra buena campaña. Y ante un rival ya tradicionalmente de su perfil, mantiene Sánchez que el favorito es el cuadro catalán por estar más habituado a su terreno de juego, grande y de césped natural.

¿Qué cambiará realmente? El preparador verde lo explica: «Sobre todo las dimensiones, con un campo grande y de césped natural. En años anteriores era pequeñito y con césped artificial y eso condicionaba mucho porque eran jugadas a balón parado peligrosas. El nuevo campo te da más para proponer y aprovechar los espacios. Ellas, entrenando ahí, lógicamente serán las favoritas del partido».

Dificultad máxima

Sánchez ahonda en traspasar la presión a las locales en términos futbolísticos, no solamente por el escenario. «La salida es muy difícil. Será ante uno de los equipos que estuvo en ‘playoff’ la pasada campaña; por tanto nos va a tocar trabajar muchísimo. A ver si conseguimos mostrar el mayor tiempo posible el equipo reconocible que queremos ser», expresó. «Hay que intentar que los errores no penalicen en exceso. Este año la liga es corta y muy poco margen de maniobra, y por eso hay que estar concentradas desde el minuto 0. Intentaremos no perder la cara al encuentro en ningún momento y estar en todo instante con opciones de sacar algo positivo y sabiendo la dificultad que va a conllevar tener enfrente a un equipo potente, que empieza en su casa».

Además, subrayó que el duelo se juega en un estadio grande, “lo que va a hacer el partido más atractivo. Tenemos que hacer que todo aquello que hemos trabajado salga bien y que esos errores que hemos tenido durante la temporada podamos minimizarlos».

Analizando al contrincante, concreta el entrenador cacereño: «El AEM ha cambiado el cuerpo técnico y el modelo de juego. Ha fichado a un entrenador con experiencia en la máxima categoría y Primera Federación. Además, tienen un equipo muy compensado, tienen un bagaje altísimo. Han fichado bien y mantienen a algunas de las jugadoras más determinantes de la temporada pasada. Por tanto, será un rival muy complejo que va a proponer bastante más con balón que en años anteriores y hay que ver si esto le da tantos puntos como en el pasado porque es un equipo que tiene el listón muy alto; su antiguo entrenador es muy amigo mío y creo que va a ser un rival muy complicado».

