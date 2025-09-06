El CAR Cáceres refuerza su cantera y su estructura

El CAR Cáceres arranca la temporada intentando relanzar su cantera de formación mixta y reforzando su estructura. Este martes, 9, a las 18.00 horas, celebrará en los campos de El Cuartillo una jornada de puertas abiertas para presentar oficialmente a sus 12 nuevos entrenadores, incorporados al proyecto estratégico 2025–2030, que cuadruplica su equipo técnico.

"El objetivo es que el rugby cacereño alcance su 50 aniversario en 2031 con una estructura sólida y sostenible”, explica Ernesto Tello, recién nombrado coordinador de deporte base del CAR. Procedente del Complutense Cisneros, la mayor cantera de España y actual campeón sub-23 tanto en categoría femenina como masculina, Tello aporta al club la experiencia de un modelo de referencia nacional.

La propuesta va más allá del deporte, con una estrategia global que pone el acento en los valores esenciales del deporte, para «formar a niños y niñas en el respeto, el compañerismo, la disciplina y la superación personal», en un entorno seguro y educativo. Desde los 5 hasta los 18 años, chicas y chicos entrenan y compiten juntos, con equipos técnicos también mixtos en todas las categorías.

Cercanía

Durante la jornada del martes, las familias asistentes podrán conocer la estructura formativa, participar en actividades en el campo junto a los más pequeños y descubrir el plan de desarrollo de la cantera.

«La seguridad está por encima de todo en el rugby y queremos que las familias lo comprueben de primera mano. Además, aquí todos los jugadores y jugadoras participan: nadie viene solo a calentar banquillo”, incide María Pérez, en la cantera desde los 8 años, y con la mayoría de edad pasa a formar parte del staff técnico en el equipo de captación que acudirá a colegios e institutos.

Una cantera que ya atrae a deportistas de toda la región y que cada temporada compite con clubs de gran tradición rugbística como Valladolid, Burgos o Salamanca.

Con esta iniciativa, el CAR Cáceres reafirma su compromiso con la ciudad y con la promoción del deporte mixto como herramienta de educación, integración y salud, en concordancia con los principios y valores que pretenden hacer de Cáceres un referente con las capitalidades del deporte en 2026 y de la cultura en 2031.