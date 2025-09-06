Norris manda antes de la pole, pero Ferrari planta cara a los McLaren en Monza

Lando Norris (McLaren) ha liderado la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, aunque con diferencias mínimas ante el Ferrari de Charles Leclerc, a 21 milésimas, y su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial, que se ha quedado a poco más de una décima.

También Verstappen y Russell, que han completado el top cinco provisional en Monza, han presentado su candidatura a la pole de esta tarde (16:00 horas) en una tanda en la que los españoles no han conseguido destacar. Fernando Alonso ha acabado 12º con el Aston Martin, justo por delante de Carlos Sainz con el Williams

Max Verstappen ha sido el primero en probarse con blandos de cara a la clasificación, estableciendo la mejor vuelta y la referencia (1.19.6) mediada la sesión.

Sus rivales directos han tardado en decidirse a montar el compuesto más rápido, pero en cuanto lo han hecho, el campeón ha caído hasta la sexta posición, superado por los dos McLaren de Norris (1.19.3) y Piastri (1.19.5), además de Hadjar, Russell y Bortoleto.

En su primera vuelta lanzada con blandos Alonso se ha acercado al top diez, a siete décimas de Norris para progresar luego al noveno puesto y acabar duodécimo a medio segundo, con un Aston Martin que tendrá que exprimir al máximo si aspira a alcanzar la Q3 esta tarde.

Carlos Sainz, ayer tercero con el Williams, seguía en pista con medios, a más de un segundo. El madrileño, en su pista favorita del Mundial, ha concluído decimotercero, superado por su compañero Alex Albon, décimo.

Piastri ha mejorado en los compases finales y Verstappen ha recurrido a un segundo juego de neumáticos blandos para escalar a la tercera plaza, a menos de dos décimas de los McLaren.

Ferrari, que quiere lucirse ante su afición, ha esperado hasta el final para poner a prueba la velocidad del SF-25 en Monza.

Charles Leclerc ha perdido el coche en la salida de Lesmos 2, salvando ‘in extremis’ un incidente, lo que le ha dejado décimo provisional, con Hamilton séptimo. Pero el monegasco ha vuelto a la carga y ha terminado a solo 21 milésimas del más rápido, Lando Norris.