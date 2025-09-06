El renovado Coria inicia el curso ante el Rayo B

El Coria abre el curso liguero visitando al Rayo Vallecano B, un recién ascendido que mantiene la etiqueta de equipo joven y talentoso, pero que afronta la baja de su máximo goleador, Eto’o, cedido al Mirandés en la última semana. Una ausencia de peso que puede condicionar el debut del filial franjirrojo.

Los celestes llegan a la cita tras una profunda reestructuración de la plantilla, con hasta 15 fichajes realizados por la directiva que encabeza Leli. La apuesta combina experiencia y calidad con nombres como Loscos o Benji, y juventud prometedora como Dawda o Hugo López. A ellos se suman piezas fundamentales de la pasada temporada, entre las que destacan Gonzalo Llerena, Chavales, Mercadal y el capitán Sergio Gómez, que volverá a ejercer de líder bajo la dirección técnica de Rai, renovado en el banquillo.

La pretemporada del Coria ha mostrado una evolución positiva. Tras un inicio irregular con derrotas ante Moralo y Don Benito, el equipo fue asentando su propuesta y encadenó resultados de mérito frente a rivales de su misma categoría: empate contra el Valladolid Promesas y victorias solventes ante Salamanca y Ávila. El empate en Santa Amalia completó un balance que deja al conjunto extremeño preparado para afrontar el arranque liguero.

Rai podrá contar con todos sus efectivos para este debut. Incluso Iván Ramos, que fue reservado en el último amistoso por molestias, está disponible.

Hasta Madrid se desplazará además un buen número de aficionados celestes, que aprovecharán el puente del Día de Extremadura para alentar a los suyos en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. El choque supone también la antesala de otro compromiso señalado en el calendario: el derbi frente al Jaraíz en Copa Federación, una competición clave para los de Rai, que ven en ella la oportunidad de alcanzar la Copa del Rey.