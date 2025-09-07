US OPEN
Alcaraz y su mensaje a Sinner: "Te veo más que a mi familia"
El español mostró su cara más divertida tras conquistar su sexto título de Grand Slam
Carlos Alcaraz recibió de manos de Ivan Lendl su segundo título del US Open después de superar a Jannik Sinner en la gran final con una exhibición de tenis espectacular. Antes de recibir la copa, el murciano hizo el discurso habitual, empezando por su rival a quien le consiguió sacar una sonrisa.
"Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que estás haciendo durante toda la temporada. Tienes un gran nivel en cada torneo que juegas. Te veo más que a mi familia" dijo entre risas el murciano, demostrando que más allá de la rivalidad, son grandes compañeros.
Agradecido a su familia y equipo, el murciano se deshizo en elogios hacia todos ellos. "Tengo mucha suerte de tenerlos. Es un honor, la verdad. El esfuerzo que hacen para ayudarme a ser aún mejor, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Estoy muy orgulloso de la gente que me rodea. Muchas gracias" aseguró Carlitos.
SINNER, RESIGNADO
Por su parte, Sinner asumió la superioridad de Alcaraz y no escondió el merecimiento de la victoria del español. "Ha sido una temporada increíble. Hemos jugado muchos escenarios y partidos importantes" aseguró el italiano, que asumió que lo dio todo, pero que no pudo hacer más para frenar a Alcaraz camino a su sexto título.
