El Badajoz irá a la huelga si continúa el bloqueo de FIFA

La plantilla y el cuerpo técnico del Badajoz han anunciado este domingo que, si el jueves continúa el bloqueo a las inscripciones por parte de la FIFA, se pondrán en huelga de manera indefinida. Así lo ha trasladado este domingo Fran Miranda, capitán blanquinegro, a través de un comunicado conjunto en las horas previas al choque ante el Azuaga que finalmente no se disputó.

En la misiva, se acusa al organismo internacional de ejercer «un bloque arbitrario e injustificado» que ha impedido que el cuadro pacense pueda desarrollar su actividad en la primera jornada del campeonato liguero.

«Nos encontramos privados de ejercer la profesión que amamos y no solo sufrimos nosotros este bloqueo, también más de 500 niños que forman las categorías inferiores del club y que tampoco pueden competir», expresó Miranda en la lectura del comunicado.

También se apuntó al doble rasero existente con otros equipos pertenecientes al fútbol profesional. Según el criterio del Badajoz, si esta problemática afectara a otro tipo de clubes la situación ya estaría sobre la mesa y se habrían puesto los medios correspondientes para tratar de solucionarla.

Tras el anuncio de la huelga indefinida, se eximió de culpa a la entidad. «Esta situación no es responsabilidad del club ni de los jugadores, y la injusticia que se está cometiendo afecta directamente a plantilla, ciudad y afición», se manifestó.

Por último, la misiva apeló a la afición para que «no dejen de estar a nuestro lado». «No se puede silenciar a un club histórico y ejemplar y a toda una ciudad. La FIFA debe rectificar de inmediato y permitir al Badajoz competir», concluyó el comunicado.

Javier Peña: «El vestuario está hundido»

Tras la lectura del comunicado por parte de plantilla y cuerpo técnico, Javier Peña, director general del Badajoz, atendió a los medios para actualizar en qué punto se encuentra la situación. Peña expresó que el vestuario se encuentra «hundido» porque «no entienden qué está sucediendo» y que el protagonismo, que debería estar sobre el césped del Nuevo Vivero, está en los despachos «por una decisión arbitraria de FIFA».

El director general expresó que esperan tener novedades este lunes y que es optimista con la decisión. «El daño ya está hecho. Si pasa nuevamente desapareceremos de la competición. Esperamos que por una decisión de este tipo no se permita que un club desaparezca», aseguró.

Peña insistió en que el club ha actuado «de manera correcta en tiempo y forma» ya que mandaron la documentación pertinente cuando FIFA la solicitó. También expresó que en cinco días «da tiempo de sobra a inspeccionar los documentos y a subsanar cualquier problema existente».

Por último, quiso acabar su intervención recordando a la afición que «seguimos trabajando duro en solventar el problema». «Somos los primeros perjudicados. Estamos aquí para competir y hemos hecho un equipo para ello. No vamos a dejar sola a la afición y el Badajoz va a competir este año», sentenció.

Protestas en los aledaños del Nuevo Vivero

Tras la lectura del comunicado, algunos miembros de la plantilla blanquinegra salieron para tratar de poner calma entre el numeroso grupo de aficionados que se habían concentrado para protestar contra la situación que atraviesa el club.

Fran Miranda, Alegría, Adri Escudero o Bermúdez, entre otros, intentaron trasladar su punto de vista a la afición, que pronto dirigió su mirada hacia las oficinas del estadio para entonar cánticos contra la propiedad. Los seguidores reclamaron la presencia de Luis Oliver Sierra o Javier Peña y, antes de que la Policía Nacional, presente en todo momento, pusiera fin al encuentro, culminaron cantando el himno del Badajoz.