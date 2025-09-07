El Cacereño Femenino inicia la liga con un punto de mérito

0-SE AEM LLEIDA: Lucía Alba, Loba, Peñalver, Noelia, Inés., Evelyn (Carlota, 89´), Lara (Charle, 77´), Honoka, Ana Fer, Blasco (Cintia, 57´), Vero Herrera. 0-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Victoria Arévalo (Leivis, 64´), Mutlou, Midori (Sara Rubio, 84´), Yui Fukuta (Ida, 64´), Bella, Raquel Constanza, Carmen Acedo, Lezcano (Sara Pérez, 73´), Sara Carrillo (Aya Hotsumi, 84´), Yorladiz. ÁRBITRO: Coral Couso Cuadrado (Comité Catalán). Tarjeta amarilla a Laura Blasco por las locales; y Matlou, Victoria Arévalo y Yorladiz por las cacereñas. INCIDENCIAS: Primera jornada de Primera Federación Femenina. Partido disputado en el Camp d´esports.

El Cacereño Femenino saldó con empate su primer encuentro de la temporada. Un empate que sabe a poco al equipo extremeño tras un encuentro en el que tuvieron más y mejores ocasiones que su rival. El equipo de Ernesto Sánchez dominó durante los primeros 20 minutos y los 20 últimos, en los que tuvo ocasiones clarísimas para haber desnivelado la balanza ante un SE AEM Lleida que en la primera mitad no disparó a puerta. Lo intentaron, eso sí, las locales en el inicio de la segunda parte, obligando a Delia Baz a intervenir en dos acciones que pudieron cambiar el rumbo del partido.

El conjunto extremeño salió a por todas. No se dejaron amilanar las visitantes por la majestuosidad del Camp d´Esports de Lleida, y desde el pitido inicial dejaron claras sus intenciones de disputarle el balón al rival. No tardaron en dar fruto las ideas del Cacereño, que ya en el minuto dos estuvo a punto de adelantarse en el marcador en un buen remate de Carrillo que obligó a lucirse a la guardameta local.

Dominio

El Cacereño tenía el balón y lo movía con fluidez en el centro del campo, consiguiendo abrir huecos en la zaga de un SE AEM que parecía adormecido en los primeros minutos del encuentro. Y así, tuvieron otra buena ocasión las visitantes cuando apenas se había cumplido el minuto 10, esta vez fue Yorladiz la que se anticipó a su par en el primer palo para armar un remate que se le fue alto por poco.

No reaccionaban las catalanas, que apenas conseguían mantener la posesión del esférico. Perdía el SE AEM el esférico con facilidad, posibilitando los contragolpes de un Cacereño que apretaba con todo. Poco a poco, sin embargo, las locales parecían asentarse en defensa, cerrando mejor los espacios y dificultando las llegadas de su rival, que cada vez generaba menos ocasiones claras. Aún así, seguía merodeando el área rival el equipo extremeño, que en el minuto 20 vio cómo el colegiado le anulaba un gol a Lourdes Lezcano.

Trataban las visitantes de recuperar la verticalidad de los primeros compases, pero lo cierto es que la defensa local apenas daba ahora opciones. El Cacereño seguía pisando el área contraria, pero no finalizaba ahora las jugadas y solo a balón parado conseguían las visitantes generar alguna ocasión que apenas hizo estirarse a Lucía Alba. Eso sí, tampoco Delia tuvo trabajo alguno en unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que el SE AEM no llegó a disparar ni una sola vez sobre la puerta visitante.

Segunda parte

La decoración del encuentro cambió en el inicio de la segunda mitad. El conjunto catalán salió mucho más enchufado tras el paso por vestuarios y apenas tardó dos minutos en avisar de sus intenciones. Las locales tenían ahora el balón y buscaban la puerta de Delia, que tuvo que intervenir ya en el minuto 48 para salvar un mano a mano con Herrera.

Sufría ahora el Cacereño, que aunque no había levantado el pie y mantenía la misma intensidad de la primera mitad, no conseguía ahora sacudirse la presión del rival. Con todo, las extremeñas seguían buscando el área contraria, aunque ya lo hacían con un juego más directo, generando pocas ocasiones salvo en alguna acción a balón parad, como un saque de esquina que remató Yorladiz en el 58, pero mandó fuera por poco.

Eso sí, supo sufrir el Cacereño, que aguantó el envite de las locales y apenas cometió errores en defensa. Pese a todo, el 1-0 pudo llegar en el minuto 74, en un remate de Evelyn que se marchaba por encima de la portería de Delia.

El primer 'once' del Cacereño Femenino esta liga. / Cacereño Femenino

Las catalanas se desesperaban y el Cacereño supo encontrar el momento para volver a hacerse con el control del partido. Así, en los últimos 15 minutos las extremeñas se hacían de nuevo con el balón y ponían cerco a la meta de Lucía Alba. Y pudo llegar el gol en el 78, en un potente remate de Sara Carrillo que se iba alto por muy poco. Aunque la más clara llegó ya en las postrimerías del choque, en un córner que remataba Ida en el primer palo y que se iba rozando el palo.

Pierde el filial del Cacereño y gana el Sport Extremadura en Segunda Federación Cara y cruz para los dos equipos extremeños en la Segunda Federación. El filial del Cacereño Femenino cayó por 1-3 este fin de semana ante el Granada B en encuentro disputado en Pinilla. De nada sirvió el tanto anotado por la jugadora local Marina Mielgo. Por otro lado, el Sport Extremadura vencía por 2-1 al Pozuelo de Alarcón en lo que fue el exitoso debut de las pacenses en la tercera categoría de fútbol femenino nacional. El equipo de Badajoz está entrenado por Juan Carlos Antúnez, técnico con amplia experiencia.

