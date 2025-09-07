El Coria pierde en Vallecas en un partido equilibrado

2- RAYO VALLECANO B: Juanpe Gil; De las Sías, Lozano, Revuelto, Robles; Becerra, Marco (Pablo Prieto 85’); Bala (Iván Alonso 68’), Juanchi, Íñigo (Hugo Navarro 68’); Sergio Alonso (Baldobar 80’). 1-CORIA: Loskos; Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo; Bautista, Sergio Gómez (Javi Tapia 75’), Adri Pérez (Hugo López 75’); Dawda (Jaraíz 66’), Mercadal (Mba 50’), Iván Ramos (Juanjo Chavalés 66’). GOLES: 1-0 (28’): Becerra. 1-1 (63’): Adri Pérez. 2-1 (71’): Hugo Navarro. ÁRBITRO: Cándido Jesús Rodríguez Tavío (comité grancanario). Amarilla a Becerra; Sergio Gómez, Iñaki León y al técnico visitante, Rai Rosa. INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano, campo 4, con unos 300 espectadores en partido correspondiente al grupo 5 de Segunda Federación.

El Coria inició la nueva temporada con una más que digna derrota en Vallecas, frente a un Rayo B que regresaba a la categoría (para ser rigurosos, a la categoría superior a Tercera), once temporadas después. Los de Rai Rosa, que también comienza su segunda temporada en el banquillo cauriense en su, a su vez segunda etapa, merecieron al menos el empate, en un partido con muchas alternativas tanto en el juego como en las ocasiones generadas.

El Coria estrenaba en tierras madrileñas una ilusionante temporada que empezará de forma trepidante. Entre el de este domingo y el debut en La Isla el próximo domingo frente al Getafe B, tendrá que visitar al Jaraíz en los dieciseisavos de final de la Copa Federación (Municipal de Jaraíz de la Vera, miércoles 10 a las 20.30). La plantilla, muy renovada, es corta, pero con una nómina de futbolistas lo suficientemente cualificada como para mejorar las prestaciones de la temporada pasada.

Precaución inicial

Como suele ser habitual en las primeras jornadas, los celestes comenzaron con precaución sobre la superficie sintética del Campo 4 de la Fundación Rayo Vallecano (el principal, de hierba natural y mayores dimensiones, está reservado, de momento, para los entrenamientos del primer equipo). Eso sí, presionando muy arriba para tratar de dificultar la salida de balón del talentoso filial franjirrojo, que esta misma semana perdía a su jugador franquicia, Etienne Etoo’o, máximo goleador de Tercera la temporada pasada con 30 goles (sumando liga y fase de ascenso) y que jugará cedido en el Mirandés de Segunda División.

Los jóvenes de Jorge Vallejo, a base de toque y velocidad, consiguieron empezar a inquietar a Loskos con sendos remates de Becerra y Sergio Alonso. Aunque la mejor oportunidad la desperdició al final Dawda, que se trastabilló cuando estaba solo frente a Juanpe Gil en el mano a mano. Un remate de Iván Ramos que detuvo el meta vallecano en dos tiempos y una estética estirada de Loskos precedieron al primer tanto rayista, firmado por Becerra. El centrocampista ya había poco antes con un disparo muy similar que sacó astillas del travesaño y, a la segunda, batió al cancerbero maño con una certera parábola.

No se descompusieron los caurienses, que reaccionaron al tanto con entereza. Fiel al estilo de Rosa, los tres futbolistas de ataque intercambiaban constantemente sus posiciones, sembrando el desconcierto en la zaga local y generando rápidas transiciones que llevaron más intranquilidad que peligro real. Eso sí, pudo llegar el empate antes del descanso en un chut de Adri Pérez que se marchó desviado.

Segunda mitad

No hubo cambios tras la reanudación, pese a que el técnico cacereño había puesto a calentar hasta a cinco futbolistas en los minutos finales del primer tiempo. La charla en los vestuarios surtió efecto y los extremeños se adueñaron del choque en los compases iniciales, sobre todo a raíz de la incorporación de Mba, internacional ecuatoguineano procedente del Moscardó. Su presencia y poderío físico comenzaron a poner en serios apuros a los vallecanos. El Coria también pidió con insistencia dos penaltis en el área local, tan insistentemente que Rai y su segundo fueron amonestados por el colegiado grancanario, que también se estrenaba.

Y, finalmente, llegó la igualada tras un robo de Iván Ramos, en el que los franjirrojos también reclamaron falta, conducción de Marcos Bautista y remate cruzado de Adri Pérez ante el que nada pudo hacer Juanpe. Bautista, centrocampista albaceteño procedente del Torrent, había pasado casi inadvertido en el primer acto, pero en el segundo se rehizo y se hinchó a recuperar y repartir balones en la zona medular.

Quedaba un mundo y podía pasar cualquier cosa. Pero, cuando más asentados estaban los celestes, llegó el mazazo en forma de segundo gol de Hugo Navarro, que desvió a la red, a placer, un centro desde la línea de fondo de Iván Alonso. Ambos se habían incorporado al juego apenas un par de minutos antes. Juanjo Chavalés, Hugo López, y el villanovense Javi Tapia pudieron devolver la igualada, aunque en acciones forzadas.

En los últimos minutos, de ida y vuelta, pudo llegar tanto la sentencia como el empate, sobre todo en una jugada final en la que un remate de Hugo López golpeó en ambos postes antes de que la desesperada defensa vallecana consiguiera despejar el cuero. Aún quedaba un saque de banda final, en el que hasta Loskos se incorporó al ataque y que no tuvo consecuencias. Derrota, sí, pero buenas sensaciones que habrá que refrendar el próximo domingo (La Isla, 18.30 horas) frente a otro filial, el Getafe, que ganó en el último suspiro (3-2) al Navalcarnero.