El dragón del Francisco de la Hera vale tres puntos

Ficha: Extremadura 3-2 Atlético Malagueño EXTREMADURA: Robador; Fran Rosales, Ángel Cano, Carlos Cordero (Pardo, m. 95), Tala; Zarfino, Robe Moreno (Marco, m. 57), Barace, Diego Díaz (Usama, m. 81); Callejón (Barrero, m. 57) y Frodo. ATLÉTICO MALAGUEÑO: Andrés; Rafita, Recio, Santaella (Ángel, m. 70), Seidu (Marcos Rosa, m. 70); Otu, Badiola, Juani (Hernández, m. 87), Rubén (Alexis, mi 62); Sarria (Houssam, min. 87) e Ismael. GOLES: 0-1 Ismael, min.20; 0-2 Sarria, min.21; 1-2 Callejón, min.50; 2-2 Frodo, min.65; 3-2 Zarfino, min.71. ÁRBITRO: Anas Bakali (Madrid). Amonestó con amarilla a los locales Carlos Cordero, Cano, Fran Rosales y Barace; y a los visitantes Andrés y Juani. Expulsó a Tala por doble amarilla (minuto 52) y al visitante Otu con roja directa (minuto 74). ESTADIO: Francisco de la Hera. 4.800 espectadores. Hubo un homenaje a Willy, leyenda azulgrana que se ha retirado este mismo verano.

Hay un dragón escondido en el estadio Francisco de la Hera que, en los momentos de máxima necesidad, aparece de sus cenizas. Y cuando ruge, con fuerza volcánica, minimiza y elimina rivales casi como por arte de magia. Algo así debió pensar el Atlético Malagueño cuando, tras verse ganando 0-2 y con un hombre más sobre el campo, vio una llamarada en la grada. Si el Francisco de la Hera se enciende, dicta sentencia. Y de nuevo, como tantas veces, el Extremadura tiró de esa épica que tanto le gusta para remontar un partido que sin ese coraje era difícil de voltear.

Esas cosas pasan a menudo en el Francisco de la Hera. Y por eso no es de extrañar que, pese al 0-2, en el ambiente de la grada, con casi 5.000 espectadores, hubiera latente esa fe de que podían pasar cositas.

La cosa empezó bien para el Extremadura, mandando en el juego y en las ocasiones. Cisqui sacrificó a Marco Manchón para meter el doble pivote Robe Moreno-Zarfino. Ambos estuvieron bien, pero al Extremadura le faltó esa pausa y control de Manchón, que en la segunda parte fue un violinista en la medular para darle música al equipo.

La primera falta de Callejón, ensayada, no la remató Frodo por falta de puntería. El delantero leonés hizo un partido monumental. Marcó, asistió y dominó el cuerpo a cuerpo con todos sus rivales. Un pedazo de delantero que se ha agenciado el Extremadura.

Diego Díaz estuvo a punto de marcar el primero con un disparo cruzado que sacó madera de la base del palo. Empezaba a ganar terreno el Extremadura, pero el fútbol tiene esos sinsentidos que lo hacen imprevisible y maravilloso al mismo tiempo. Y los mazazos calleron en contra. Primero, en el minuto 20, el Atlético Malagueño hilvanó una gran jugada que Juani dejó atrás par el gol de Ismael. Era la primera llegada de los malacitanos. El tanto fue un grano no reconocido en el cuerpo de un Extremadura que, sesenta segundos después, sufrió otro tortazo. Robador quiere despejar con el delantero encima y su rebote se acaba colando dentro. Casi sin pensarlo, el Malagueño se había puesto 0-2.

Lo pasó mal el Extremadura en ese tramo del encuentro. Desnortado, perdió el centro del campo, dejó desconectado a Frodo, no cazaba balones entre líneas y empezó a cargarse de amarillas. Unas absurdas y otras por desconcierto. El caso es que alguna de ellas terminó saliendo cara después.

Antes del descanso, Robe Moreno rozó el tanto con un remate de cabeza que Andrés sacó de forma milagrosa.

Cambio radical

El fútbol no es para entenderlo, sino para vivirlo y sentirlo. Y eso lo saben bien en Almendralejo. Desde que se movió la pelota en el segundo tiempo, la grada sabía que allí podía pasar algo. Esa fe innata de la afición azulgrana que nunca dejar de creer.

Empezaron los avisos con un par de centros que rozaron la cabeza de Zarfino y de Robe. Y, de repente, un centro de Tala zozobra entre las piernas de la defensa y le cae a Callejón para marcar con la izquierda y llevarse la mano al bigote celebrándolo con su hermano José Callejón, invitado de excepción en el palco. 1-2.

Embotelló el Extremadura al Málagueño en los primeros diez minutos, pero se llevó otro revés. Tala vio la segunda amarilla al extender de forma peligrosa el brazo y el Extremadura se quedó con 10. Más difícil todavía.

Cisqui metió música con Marco Manchón y pistolas con Barrero. Y el show empezó a funcionar. Un pelotazo arriba, sin aparente peligro, se lo cocinó Frodo para robarle la cartera al último defensa y definir de bajo de las piernas del portero en un gol de delantero total. 2-2-2. Había más que partido.

Cinco minutos después, la locura. Zarfino, un tipo que ha hecho dos semanas de pretemporada y que juega con el corazón en la mano y los pulmones en la otra, peleó un balón de cabeza que ganó para Frodo, que se lo devolvió para que el uruguayo pinchara con una aguja el culo del dragón y el fuego se convirtiera en volcán en el Francisco de la Hera. Un gol que mereció una celebración épica, de esas que nunca se olvidan. Zarfino se agarró la camiseta y el público enloqueció. Ni un guionista de Hollywood hubiera escrito una vuelta tan perfecta. Retumbó el «uruguayo, uruguayo» y el estadio se teletransportó a momentos mágicos. El Extremadura es otra cosa. Es una manera de sentir el fútbol especial.

Tuvo el Atlético Malagueño recursos para no dar todavía su brazo a torcer. Con la entrada de Alexis, el filial malacitano arrinconó a un Extremadura de brava resistencia, que ya tras la remontada sabía que no podía dejar escapar un triunfo para el recuerdo.