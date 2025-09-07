Goleadas y sorpresas en la primera jornada de Tercera

No hizo falta esperar mucho para ver las primeras sorpresas de la temporada en Tercera Federación, cuyo estreno liguero este fin de semana deja clara la evidente igualdad que en principio reinará durante todo el curso.

Una jornada que deja como aspectos más llamativos la derrota del Badajoz ante el Azuaga por no poder inscribir jugadores ante un problema burocrático con FIFA y el tropiezo de otro de los grandes favoritos, el Don Benito, en su visita al Montijo.

Montijo 2-0 Don Benito

Tropezó 2-0 el Don Benito en su puesta de largo y lo hizo ante un Montijo que supo aprovechar sus ocasiones y esperar su momento para imponerse. Los goles de Alberto Sánchez y Javi Sánchez en el último tercio de partido fueron suficientes ante un cuadro rojiblanco que adoleció de mordiente en ataque y que comienza la temporada con un tropiezo inesperado. Tendrá que mejorar el cuadro que dirige José Carlos Prieto ‘Canica’ si quiere estar en la terna de favoritos al título de liga.

Villanovense 2-1 Puebla de la Calzada

Triunfo en el descuento del Villanovense de Richi Tapia ante el Puebla de la Calzada por 2-1 para empezar el curso con tres puntos de oro. Se adelantó el Puebla de la Calzada con un gol de Manu Solar en la primera parte, pero en la segunda remontó el conjunto serón con goles de Cidoncha y Ander, este último en el 92.

Pueblonuevo 0-2 Santa Amalia

Gran victoria del Santa Amalia por 0-2 en su visita al Pueblonuevo. El equipo del miajadejo Carlos Pizarro se adelantó en la primera parte por mediación de Paulo Junior, ex del Hernán Cortés, y aumentó ventaja en la segunda parte para sentenciar el encuentro con gol de Said a falta de 15 minutos.

Moralo 1-1 Villafranca

El Moralo rascó un empate (1-1) en el descuento ante el Villafanca en el partido inaugural de la Tercera esta temporada. El conjunto de Tierra de Barros se adelantó al inicio de la segunda parte por mediación de Antonio, pero el cuadro de Navalmoral empató en el descuento con un gol de Fran Adeva.

Montehermoso 0-3 Jaraíz

El Jaraiz comienza la temporada de la mejor manera posible dejando claro que quiere optar a todo. El equipo jaraiceño no dio opción alguna al Montehermoso en su regreso a Tercera al adelantarse a la media hora de encuentro con un gol de Luismi. En la segunda mitad, los goles de Fabio y Juanan redondearon el gran estreno en liga del equipo verato.

Jerez 0-0 Diocesano

Jerez y Diocesano no pasaron del empate a cero en su primer partido de liga en el encuentro disputado en el Manuel Calzado. Ambos equipos buscaron el triunfo desde el comienzo, pero la falta de acierto de cara a portería hizo que el marcador no se moviera y ambos sumaran un punto en su estreno.

Cabeza del Buey 2-2 Calamonte

Entretenido encuentro con empate a dos entre el Cabeza del Buey y el Calamonte. Los caputbovenses, sin embargo, vieron cómo su estreno en Tercera se amargaba al desaprovechar una renta favorable de dos goles. Se adelantó el equipo de Fidel Caballero con goles de Salo y Sako, pero los de Manuel Verdejo ‘Cubi’ tiraron de oficio para remontar el encuentro con los tantos de Fran Márquez y Jardón.

Llerenense 3-0 Gévora

Inmejorable estreno del Llerenense ante su afición con un contundente 3-0 ante el Gévora. Un triplete goleador de Raúl Guerrero en la primera mitad fue suficiente para los de Cidoncha, que presentan su candidatura a estar en la zona alta de la clasificación.