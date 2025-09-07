Dos jornadas, dos empates… y sensaciones muy diferentes en el Cacereño

El Cacereño sigue sin conocer la derrota en su estreno en Primera Federación. Dos jornadas, dos empates, pero con matices muy distintos. Si en el debut en Pontevedra el jarro de agua fría llegó en el minuto 98 con el gol del portero rival (1-1), en el Municipal de Gobela la sensación fue otra: la de haber rescatado un punto valioso en un campo complicado, con calor, césped artificial y unas reducidísimas dimensiones, ante un Arenas que llegó a tener el partido encarrilado (2-2).

El conjunto de Julio Cobos suma así dos puntos que saben diferentes. «Siempre que se sume fuera de casa es bueno», subrayaba el técnico tras el empate a dos en tierras vascas. «Hoy nos vamos con buenas sensaciones porque hemos empatado un partido que se nos había puesto muy feo».

De menos a más

El guion tuvo de todo. El Cacereño golpeó primero con el tanto de Adri Crespo, validado por el VAR tras unos segundos de incertidumbre. Pero el Arenas reaccionó con rabia: empató de penalti y volteó el marcador justo antes del descanso. Con 2-1 al entreacto y con la inercia en contra, los verdes se reencontraron tras la pausa. Más calmados, con mayor control del balón y explotando los costados, fueron acumulando llegadas hasta que Iván Fernández, que inició el encuentro en el banquillo, firmó el 2-2 definitivo.

A partir de ahí, el duelo se convirtió en un intercambio de golpes donde cualquiera pudo haberse llevado el botín. Diego Nieves sostuvo a los suyos en varias ocasiones, mientras que el Cacereño acarició el triunfo en una doble acción en el descuento que no encontró portería. Está siendo el meta verde una de las sensaciones de este arranque de temporada con sus intervenciones salvadoras. En la primera jornada incluso detuvo un penalti.

Imágenes del Arenas - Cácereño este sábado / Agencia LOF

Paciencia y personalidad

Cobos destacó el poso mostrado por su equipo tras verse por detrás: «El Arenas estaba por delante, se encontraba cómodo, pero tuvimos paciencia para salir jugando desde atrás, para conectar con nuestros hombres de arriba y para no desesperarnos. Ese es el camino».

La diferencia con el estreno liguero fue evidente: «La semana pasada nos fuimos con la sensación de perder un partido que teníamos ganado. Hoy la sensación es la contraria: la de haber empatado un partido que se nos había puesto muy cuesta arriba», resumió el preparador.

A la espera del estreno en ‘casa’

Con dos puntos en el casillero y la confianza reforzada, el Cacereño mira ya al duelo de la tercera jornada ante el Arenteiro. El partido no podrá disputarse en el Príncipe Felipe, aún pendiente del nuevo césped, y todo apunta a que el escenario será el Francisco de la Hera de Almendralejo. El verdadero estreno en casa, ante el Mérida en el derbi de la siguiente jornada, deberá esperar.

De momento, el decano regresa de su doble salida inicial invicto, con margen de mejora y, sobre todo, con la sensación de haber encontrado personalidad en su nueva categoría.

Suscríbete para seguir leyendo