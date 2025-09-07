José María Martín, del Extremadura Pebetero, se anota la Vuelta a Tenerife

José María Martín ganó la Vuelta a Tenerife y le dio al Extremadura Pebetero, que también venció por equipos, su cuarta ronda consecutiva de la temporada. Martín se anotó la Regularidad aparte de la general y Manuel Rodríguez, las Metas Volantes.

Fue segundo en la tercera y última etapa, que terminó este domingo en La Laguna. Uno de sus grandes apoyos ha sido Pablo Leno, que firmó la cuarta posición final.

La victoria por equipos indica "el rendimiento, trabajo y entrega de todo el conjunto, que aún trabajando para obtener la victoria en la general de la vuelta, ha conseguido ser el primer equipo en esta clasificación", relata el Extremadura Pebetero.

Por su parte, el resto de integrantes -Paco Fernández, David Chamorro, Pablo Antúnez y Alberto Gallego- compitieron "a gran nivel y han rendido y trabajado para que podamos conseguir los objetivos que el equipo pretendía y que finalmente se han conseguido y se han sobrepasado". La próxima cita será la Vuelta a Galicia.