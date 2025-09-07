Ciclismo
José María Martín, del Extremadura Pebetero, se anota la Vuelta a Tenerife
Los extremeños ganaron la clasificación por equipos
José María Martín ganó la Vuelta a Tenerife y le dio al Extremadura Pebetero, que también venció por equipos, su cuarta ronda consecutiva de la temporada. Martín se anotó la Regularidad aparte de la general y Manuel Rodríguez, las Metas Volantes.
Fue segundo en la tercera y última etapa, que terminó este domingo en La Laguna. Uno de sus grandes apoyos ha sido Pablo Leno, que firmó la cuarta posición final.
La victoria por equipos indica "el rendimiento, trabajo y entrega de todo el conjunto, que aún trabajando para obtener la victoria en la general de la vuelta, ha conseguido ser el primer equipo en esta clasificación", relata el Extremadura Pebetero.
Por su parte, el resto de integrantes -Paco Fernández, David Chamorro, Pablo Antúnez y Alberto Gallego- compitieron "a gran nivel y han rendido y trabajado para que podamos conseguir los objetivos que el equipo pretendía y que finalmente se han conseguido y se han sobrepasado". La próxima cita será la Vuelta a Galicia.
- 443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- La Policía Nacional investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
- Talaván, el secreto mejor guardado de Cáceres
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres