Manuel Pérez Candelario gana el XXXVI Trofeo Diputación de Ajedrez disputado en Alcuéscar

La localidad cacereña de Alcuéscar se ha convertido este fin de semana en el epicentro del ajedrez regional al acoger la XXXVI edición del Trofeo Diputación de Cáceres de Ajedrez, una de las competiciones más consolidadas del calendario extremeño. En la misma, el gran protagonista ha sido el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario, quien se ha alzado con el triunfo en la categoría sénior, confirmando una vez más su condición de referente del ajedrez en Extremadura y a nivel nacional.

El torneo reunió a lo largo del sábado a numerosos jugadores procedentes de diferentes puntos de la región, que compitieron en un ambiente de deportividad y alto nivel técnico. La cita, organizada por la Diputación de Cáceres en colaboración con el Ayuntamiento de Alcuéscar y la Federación Extremeña de Ajedrez, refuerza el compromiso institucional con el fomento del deporte y el impulso del ajedrez como herramienta educativa y cultural, tal como indicó el alcalde de Alcuéscar y diputado provincial, Dionisio Vasco.

Además del cuadro sénior, el evento ha contado con diferentes categorías, lo que ha permitido la participación de jóvenes promesas y aficionados, consolidando la esencia de un torneo que busca combinar la excelencia competitiva con la promoción del ajedrez de base.

La ceremonia de clausura estuvo presidida por el alcalde de Alcuescar y diputado, Dionisio Vasco, y representantes de la federación, quienes destacaron la importancia de mantener vivo este trofeo que, tras treinta y seis ediciones, se ha convertido en una cita ineludible para la familia ajedrecística extremeña.

Con este triunfo, Pérez Candelario suma un nuevo título a su palmarés y refuerza su papel como embajador del ajedrez extremeño.