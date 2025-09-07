El Mérida, a olvidar Tenerife

Lo mejor para el Mérida tras la contundente derrota por 3-0 ante el Tenerife el pasado sábado es que ya no tendrá que volver al Heliodoro Rodríguez López y no tiene que pensar en los Juanjo Sánchez, Enric Gallego, Jesús de Miguel y compañía hasta mediados de abril. A pesar de reconocer que “el Tenerife ha sido justo ganador”, el entrenador emeritense, Fran Beltrán, analizaba el encuentro afirmando que “hasta el minuto 60, que nos han marcado el segundo gol, creo que hemos estado bien”.

Entendía que “hemos tenido control de balón, pero no conseguíamos finalizar las jugadas y cuando no lo consigues, ellos tienen una gran capacidad individual para contraatacarte, sientes permanentemente la amenaza. Los goles son de jugadores que están por encima de la categoría”. La diferencia por la mínima hasta la hora de encuentro fue lo que mantuvo a los romanos vivos, pero las sensaciones eran bien diferentes, pues el supuesto dominio de la pelota por parte emeritense nunca se transformó en peligro real, de hecho, el Mérida no generó ninguna ocasión clara en todo el partido: “permanentemente estábamos casi a punto de tener ocasiones claras, pero los defensas se impusieron. Nos faltó un poco de precisión.Tenemos que buscar las herramientas para que todo lo bueno que hacen mis jugadores termine en gol”.

Favoritismo

Lo cierto es que el equipo de Álvaro Cervera desprende aroma a claro dominador del grupo desde el primer momento: “esto es muy largo y todo el mundo pasa por momentos, pero me parece que el Tenerife solo va a tener 36 jornadas más en Primera Federación, tiene unos jugadores impresionantes, es un equipo que está muy bien trabajado. Creo que puede ganar muchos partidos sin necesidad de dar un pase en campo propio, porque tiene a dos delanteros con una capacidad extraordinaria. Me pareció un equipazo, un estadio espectacular, una afición impresionante y gran ambiente de fútbol”, indicó Beltrán, que añadía que “nosotros a seguir, sabemos que es un rival con un nivel excepcional dentro de la categoría, tenemos otro partido el fin de semana con nuestra gente y vamos a ir a muerte”.

A pesar de la derrota, el ambiente vivido en el feudo tinerfeño fue de superior categoría, “hoy ha sido espectacular”, pero el preparador también quiso destacar el ambiente que se vive en el Romano afirmando que “cuando vengáis al Romano veréis que también lo es, con un ambiente de Premier League, donde todo el mundo está muy cerquita y se nota mucho. Hay una unión espectacular entre el club y la afición en nuestro caso y, obviamente, se ve que, en Tenerife, que está en una categoría que no debería estar, el número de abonados es histórico.Los actos hablan por las aficiones y los clubes”.

En definitiva, una vez pasado el mal trago de la visita a las islas, los emeritenses se centran en el encuentro del próximo sábado (18.30 horas) en el que recibe al Celta Fortuna.

Suscríbete para seguir leyendo