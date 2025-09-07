Fútbol. Primera Federación
El Mérida, a olvidar Tenerife
El equipo romano se recupera de la clara derrota ante el gran favorito y el entrenador, Fran Beltrán, no está del todo descontento con el trabajo de los suyos
Lo mejor para el Mérida tras la contundente derrota por 3-0 ante el Tenerife el pasado sábado es que ya no tendrá que volver al Heliodoro Rodríguez López y no tiene que pensar en los Juanjo Sánchez, Enric Gallego, Jesús de Miguel y compañía hasta mediados de abril. A pesar de reconocer que “el Tenerife ha sido justo ganador”, el entrenador emeritense, Fran Beltrán, analizaba el encuentro afirmando que “hasta el minuto 60, que nos han marcado el segundo gol, creo que hemos estado bien”.
Entendía que “hemos tenido control de balón, pero no conseguíamos finalizar las jugadas y cuando no lo consigues, ellos tienen una gran capacidad individual para contraatacarte, sientes permanentemente la amenaza. Los goles son de jugadores que están por encima de la categoría”. La diferencia por la mínima hasta la hora de encuentro fue lo que mantuvo a los romanos vivos, pero las sensaciones eran bien diferentes, pues el supuesto dominio de la pelota por parte emeritense nunca se transformó en peligro real, de hecho, el Mérida no generó ninguna ocasión clara en todo el partido: “permanentemente estábamos casi a punto de tener ocasiones claras, pero los defensas se impusieron. Nos faltó un poco de precisión.Tenemos que buscar las herramientas para que todo lo bueno que hacen mis jugadores termine en gol”.
Favoritismo
Lo cierto es que el equipo de Álvaro Cervera desprende aroma a claro dominador del grupo desde el primer momento: “esto es muy largo y todo el mundo pasa por momentos, pero me parece que el Tenerife solo va a tener 36 jornadas más en Primera Federación, tiene unos jugadores impresionantes, es un equipo que está muy bien trabajado. Creo que puede ganar muchos partidos sin necesidad de dar un pase en campo propio, porque tiene a dos delanteros con una capacidad extraordinaria. Me pareció un equipazo, un estadio espectacular, una afición impresionante y gran ambiente de fútbol”, indicó Beltrán, que añadía que “nosotros a seguir, sabemos que es un rival con un nivel excepcional dentro de la categoría, tenemos otro partido el fin de semana con nuestra gente y vamos a ir a muerte”.
A pesar de la derrota, el ambiente vivido en el feudo tinerfeño fue de superior categoría, “hoy ha sido espectacular”, pero el preparador también quiso destacar el ambiente que se vive en el Romano afirmando que “cuando vengáis al Romano veréis que también lo es, con un ambiente de Premier League, donde todo el mundo está muy cerquita y se nota mucho. Hay una unión espectacular entre el club y la afición en nuestro caso y, obviamente, se ve que, en Tenerife, que está en una categoría que no debería estar, el número de abonados es histórico.Los actos hablan por las aficiones y los clubes”.
En definitiva, una vez pasado el mal trago de la visita a las islas, los emeritenses se centran en el encuentro del próximo sábado (18.30 horas) en el que recibe al Celta Fortuna.
Suscríbete para seguir leyendo
- 443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- La Policía Nacional investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- Arroyo de la Luz reconoce a Teo Higuero y a Pablo Pajares con su más alta distinción
- Nervios y nada de móviles: arranca el examen para 443 candidatos a entrar en la Guardia Civil en Cáceres
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones