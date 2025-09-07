El Mérida, superado por el Tenerife

3-TENERIFE: Daniel Martín, David Rodriguez (Cesar, 90´), Ander Zoilo, Juan José Sanchez, Jesus de Miguel (Javi Perez, 90´), Nacho Gil, Anthony Landazuri, Aitor Sanz (Sabina, 90´), Enric Gallego (Calavera, 81´), Alassan Manjam (Noel, 65´), Alvaro González. 0-MÉRIDA: Adrian Csenterics, Javi Lancho (Javi Dominguez, 66´), Oscar Castellano (Capi, 84´), Martin Solar (Miki Muñoz, 84´), Álvaro Garcia (Pereira, 84´), Carlos Doncel, Gaizka Martinez, Victor Corral (Benny, 66´), Felipe Alfonso, Raul Beneit, Eudald Verges. GOLES: 1-0 (10´) Jesús de Miguel. 2-0 (60´) Jesús de Miguel. 3-0 (72’) Enric Gallego. ÁRBITRO: Jose Maria Aranda Delgado (colegio andaluz). Tarjetas amarillas a los visitantes Javi Lancho y Javi DomÍnguez. INCIDENCIAS: Estadio Heliodoro Rodríguez López. 14.201 espectadores.

El Mérida visitó el Heliodoro Rodríguez López con la ilusión de seguir la buena dinámica con la que había comenzado la temporada. Tras derrotar al Barakaldo en la primera jornada, los de Fran Beltrán se medían a uno de los gigantes de la categoría, un Tenerife recién descendido y candidato natural al ascenso. La empresa era complicada, pero el conjunto emeritense viajó con la idea de competir de tú a tú.

El ambiente en el estadio imponía: más de catorce mil aficionados apoyando al cuadro blanquiazul, frente a un Mérida que saltó al césped con su uniforme negro y blanco, y con la convicción de que podía dar la sorpresa. El planteamiento inicial se centró en mantener el orden defensivo, con Csenterics bajo palos como seguro de vida y un bloque sólido por delante.

Sin embargo, el Tenerife no tardó en mostrar su pegada. A los diez minutos, Jesús de Miguel sorprendió con un disparo desde la frontal que se coló en la portería. Un gol temprano que obligaba al Mérida a remar a contracorriente. Pese al golpe, el equipo no se descompuso. Intentó responder con balones largos y acciones a balón parado que buscaban sorprender a la zaga canaria.

La mejor ocasión visitante en el primer tiempo llegó con una falta en el 29’, aunque la ejecución no encontró rematador. En el tramo final, el Mérida reclamó una posible acción antirreglamentaria sobre Pipe, pero el VAR dejó seguir. El descanso llegó con el 1-0 en contra, pero con la sensación de que los romanos aún estaban en el partido.

Segunda parte

La segunda mitad comenzó con un aviso serio. Gaizka Martínez conectó un cabezazo que obligó a Dani Martín a intervenir con seguridad. Era la confirmación de que el Mérida no se daba por vencido. Sin embargo, el Tenerife supo castigar cada mínima concesión. En el minuto 60, otra vez Jesús de Miguel amplió la ventaja tras una asistencia de Gallego.

Fran Beltrán reaccionó rápido con cambios ofensivos: entraron Javi Domínguez y Benny para refrescar el ataque. El equipo ganó presencia en campo rival, pero la pegada local volvió a ser determinante. En el 72’, Enric Gallego sentenció con un cabezazo imparable.

El Mérida, pese al 3-0, siguió luchando. El técnico introdujo más piernas frescas con Rodrigo, Miki y Capi, buscando que el equipo no se desordenara y mantuviera intensidad. En esos minutos finales, los visitantes intentaron acercarse con centros laterales y presión alta, aunque sin éxito de cara al gol.

Sin cesión

La diferencia en el marcador no refleja del todo la entrega del Mérida, que nunca bajó los brazos y peleó cada balón. El esfuerzo de jugadores como Doncel en la presión, Beneit en la recuperación o Csenterics bajo palos fue notable, aunque insuficiente para frenar la eficacia local.

El pitido final selló un 3-0 que deja al Tenerife en lo alto de la tabla y al Mérida con la primera derrota de la temporada. No obstante, el conjunto emeritense mostró carácter y dejó claro que no piensa ser un invitado en esta Primera Federación. El reto pasa ahora por recuperar sensaciones en el próximo partido y seguir sumando para no perder de vista sus aspiraciones.

En Tenerife se perdió, pero se compitió. Y esa es la base para un Mérida que quiere volver a mirar hacia arriba.

Suscríbete para seguir leyendo