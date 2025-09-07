Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabalenka vence a Anisimova en Nueva York y suma su cuarto Grand Slam

La tenista bielorrusa derrotó a la estadounidense por 6-3 y 7-6 y encadena su segunda victoria consecutiva en el US Open

Aryna Sabalenkacelebra su victoria sobre Amanda Anisimova en la final del US Open.

Aryna Sabalenkacelebra su victoria sobre Amanda Anisimova en la final del US Open. / AP

EP

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha vencido este sábado por 6-3 y 7-6(3) a la estadounidense Amanda Anisimova y con ello ha conquistado por segundo año consecutivo el título individual femenino en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EEUU).

Sabalenka sumó el cuarto 'grande' a su palmarés en la que era su tercera final seguida en Flushing Meadows y la tercera de este 2025 en un 'Grand Slam'. No en vano, la número 1 del ranking mundial cayó en enero en el partido por el título del Open de Australia ante Madison Keys y en junio por el de Roland Garros frente a 'Coco' Gauff.

Para resarcirse, la bielorrusa demostró que estaba enchufada desde el inicio, salvando tres bolas de 'break' en el juego inaugural y rompiendo justo a continuación el servicio de Anisimova. No obstante, la jugadora de Nueva Jersey contaba con el apoyo del Arthur Ashe Stadium, evitó que su adversaria consolidase dicha ventaja e incluso se puso arriba (2-3).

Era un cara a cara de pegadoras y ahí Sabalenka es experta, lo que quedó claro con un quiebre en el sexto juego y también en el octavo, habiendo consagrado su renta entre medias (5-3) y anotándose poco más tarde el primer set. En el arranque del siguiente tampoco hubo tregua y la de Minsk merodeó un 'break' tempranero, si bien Anisimova respondió.

En realidad, había sido una advertencia porque Sabalenka sí quebró el siguiente servicio de su oponente. Pese a que la estadounidense volvió a igualar la contienda con una rotura en el sexto, 'ipso facto' cedió esa posición (4-3). Estaba teniendo vaivenes la número 9 del ranking de la WTA, como demostró con restos arriesgadísimos en el décimo juego (5-5).

Pareció acusar la bielorrusa ese quiebre cuando sacaba para ganar el partido, pero se recuperó rápidamente para forzar una muerta súbita en la que fue superior en los instantes clave. Y tras poco más de hora y media sobre la cancha, bajo la mirada de actores como Stanley Tucci y Leslie Bibb, Sabalenka ganó por 7-3 y revalidó su corona de 2024.

