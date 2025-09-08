El Cacereño-Arenteiro se jugará en el Francisco de la Hera

Ya es oficial. El Cacereño-Arenteiro del próximo domingo se jugará en el Francisco de la Hera de Almendralejo a las 16.00 horas. De esta forma, el debut oficial como local del conjunto verde en Primera Federación se producirá lejos de su estadio, un Príncipe Felipe donde el césped aún no está listo para acoger un encuentro de fútbol.

"La directiva de nuestro club quiere agradecer al Ayuntamiento de Almendralejo y al Club Deportivo Extremadura por las facilidades que nos han dado y abrirnos su casa para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 3 de Primera Federación", dice el Cacereño en un comunicado. "Como muestra de gratitud, los abonados del CD Extremadura podrán ver el partido de forma gratuita", entrando con el abono de su club al estadio.

Autobuses gratuitos

El traslado a Almendralejo creo un problema en muchos aficionados del Cacereño, con más de 4.000 abonados esta temporada. Por este motivo, el decano extremeño pondrá autobuses gratuitos para sus abonados. Los interesados, explica el CPC, se tendrán que apuntar en la tienda oficial del club presentando el abono y el DNI. Para los no abonados, la plaza costará 25 euros, coste que incluye la entrada al partido.