El Coria se topa con su primer aviso: dominar no basta sin gol

El estreno del Coria en Segunda Federación dejó una derrota (2-1 en Vallecas ante el Rayo B), pero también la primera gran enseñanza de la temporada: el equipo de Rai Rosa necesita transformar en goles el dominio que ya es capaz de generar.

El técnico celeste lo resumió con claridad tras el encuentro: “Es una derrota jodida, inmerecida por la multitud de ocasiones que hemos tenido. Ellos han sido más efectivos en las áreas y ahí se ha decidido el partido”.

La primera parte dejó un Coria incómodo, que no terminó de ajustar la presión ni de imponer su ritmo. “Estuvimos algo trotones, llegábamos tarde a la presión”, admitió Rosa. Tras el descanso, el escenario cambió: los celestes arrollaron en intensidad y ocasiones, pero sin acierto. “Les pasamos por encima, pero no metimos ninguna. Ellos de dos que tuvieron hicieron una”, lamentó el preparador.

Construcción y confianza

Con 15 incorporaciones nuevas, el Coria es todavía un equipo en plena construcción, aunque el técnico valoró la cohesión mostrada: “Estoy muy contento con el grupo, se están adaptando a la idea. Queremos ser un equipo atrevido, vertical, intenso, que robe y genere. Ahora falta que marquemos las ocasiones que tenemos”.

El balance, pese a la derrota, es optimista: el Coria dejó en Vallecas una imagen reconocible y competitiva, solo castigada por la falta de puntería.

La exigencia no permite pausa. Este miércoles (20.30 horas) los celestes visitan al Jaraíz en los dieciseisavos de la Copa Federación. Y el domingo (18.30, La Isla) llegará el estreno liguero en casa frente al Getafe B, que venció en su debut al Navalcarnero.

Un acta demoledora

El partido también quedó marcado por lo que reflejó el acta arbitral. El colegiado Jesús Rodríguez Tavío denunció que el terreno de juego presentaba desperfectos en las áreas “poniendo en riesgo de lesión tanto a jugadores como al equipo arbitral”.

El informe recogió además la ausencia de médico, problemas con las alineaciones, falta de spray evanescente, toallas mojadas tras el choque y la negativa a permitir que los árbitros aparcaran en el recinto. Un contexto impropio de la categoría que rodeó al debut celeste.

