El Extremadura se reconecta con su pasado para volver a vibrar

El Extremadura vivió un inicio de liga casi soñado en su estreno en la Segunda Federación. Hace prácticamente tres años parecía impensable que el estadio Francisco de la Hera fuera a retumbar como en las grandes tardes de fútbol profesional. Pero Almendralejo y su Extremadura se levantan. Una y otra vez. Y lo de este domingo fue una clara demostración de que, en esta ciudad, el fútbol, se vive de forma diferente.

Por momentos, la afición se introdujo en una máquina del tiempo para transportarse al pasado y reconectar esas energías que necesita para vivir de nuevo un presente y futuro intenso pintado en azulgrana. Y lo hizo desde el inicio, cuando en el previo del partido saltó al césped una leyenda azulgrana como Luis Alfonso Ledesma ‘Willy’, que fue reconocido por el Extremadura tras su retirada y el presidente, Daniel Tafur, le hizo entrega de una camiseta oficial con su nombre y el carismático 9. “Me quedaba despedirme del Francisco de la Hera, donde los sueños se hacen realidad. Y con la gente que me vio desde pequeño, como si fuese uno de ellos”, escribió el bravo delantero de Torremejía que se emocionó en el pequeño acto junto a su hija, Elsa, y junto a sus padres y su mujer, que lo miraban todo desde el palco.

Sobre el césped, a la afición del Extremadura lo reconectó un hombre transformado en un portento de la naturaleza: Gio Zarfino. Dos semanas de pretemporada le han bastado al uruguayo. Una tormenta física que puso patas arriba el Francisco de la Hera con un derroche de entrega y corazón únicos.

“He vivido momentos y recuerdos muy lindo. Hasta con 0-2 estaba tranquilo porque sabíamos que íbamos a marcar. Estaba convencido de que podíamos darle la vuelta al marcador, por cómo aprieta la gente y por cómo vivió el partido la grada”, dijo el charrúa, que tuvo mucha culpa de que la gente enloqueciera.

Zarfino se sinceró sobre meses de ausencia y soledad por las lesiones. “He trabajado de forma incansable para llegar al inicio de la temporada de la mejor manera. Sé que me falta para alcanzar mi mejor punto físico y poder aguantar los 90 minutos, pero gracias a Dios se pudo terminar el partido y corononarlo con el gol del triunfo. Si hubiera imaginado una vuelta, ésta era la mejor”.

El uruguayo es muy amigo íntimo de Willy, algo que no dudó en reconocer. “Hoy, cuando salí al campo y vi el homenaje a Willy, sentí muchas emociones. Él fue una de las personas que me impregnó lo que significa ser azulgrana y del Extremadura. Compartimos muchas cosas dentro y fuera de la cancha, con las familias. Por eso, este gol, y este regreso al Francisco de la Hera, se lo entrego al 90 por ciento a él”.

El uruguayo ya era un héroe en Almendralejo, pero este partido lo ha reavivado más. “Cuando tomé la decisión de volver fue con mi familiar con quien lo hablé. No me importaba la categoría porque yo quería volver al Extremadura. Me dijeron que no podría volver a jugar más al fútbol por la lesión, pero yo quería demostrar lo contrario. Hoy estoy contento de estar acá, identificado con la gente, con el club y con esta afición. Quiero dar el cien por cien para transmitirlo también en el vestuario.