Vela
Fermín Mendoza, tercero en la Copa de España de Vela
El regatista del Centro Ibérico de Vela de Orellana no puede revalidar el título de 2024
Fermín Mendoza, regatista del Centro Ibérico de Vela de Orellana la Vieja, se ha subido al tercer escalón del podio de la general de la Copa de España de Aguas Interiores de Vela en la modalidad de ILCA 6 (anteriormente Clase Láser), disputada en el embalse de San Juan de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias.
Mendaza era el vigente campeón de esta competición que el año pasado se disputó en el embalse del Borbollón.
Organizada por el Real Club Náutico de Madrid y por la Real Federación Madrileña de Vela, en la competición se dieron cita 23 embarcaciones pertenecientes a las federaciones de Aragón, Extremadura y Madrid, siendo la participación extremeña la más numerosa con 12 de estas embarcaciones. De las ocho pruebas programadas pudieron disputarse siete por las irregulares condiciones de viento.
El ganador y campeón de España fue el aragonés Gastón Cruz, del Club Náutico Mar de Aragón, seguido del madrileño Álvaro Maristany, del Real Club Náutico de Madrid.
En cuanto al resto de competidores extremeños, entre los diez primeros se clasificaron Jesús Gallero, sexto, y Alejandro Sanabria, séptimo, ambos del Centro Ibérico de Vela, además de Miguel Granado, octavo, y Alberto Galán, décimo, estos últimos del Club de Vela Barlovento).
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- Talaván, el secreto mejor guardado de Cáceres
- Eclipse lunar total: dónde y a qué hora verlo desde Extremadura
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- El Infoex, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez y Marcelino Díaz reciben esta noche las Medallas de Extremadura