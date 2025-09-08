Fermín Mendoza, tercero en la Copa de España de Vela

Fermín Mendoza, regatista del Centro Ibérico de Vela de Orellana la Vieja, se ha subido al tercer escalón del podio de la general de la Copa de España de Aguas Interiores de Vela en la modalidad de ILCA 6 (anteriormente Clase Láser), disputada en el embalse de San Juan de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias.

Mendaza era el vigente campeón de esta competición que el año pasado se disputó en el embalse del Borbollón.

Fermín Mendoza recibe el trofeo como tercer clasificado. / Cedida

Organizada por el Real Club Náutico de Madrid y por la Real Federación Madrileña de Vela, en la competición se dieron cita 23 embarcaciones pertenecientes a las federaciones de Aragón, Extremadura y Madrid, siendo la participación extremeña la más numerosa con 12 de estas embarcaciones. De las ocho pruebas programadas pudieron disputarse siete por las irregulares condiciones de viento.

El ganador y campeón de España fue el aragonés Gastón Cruz, del Club Náutico Mar de Aragón, seguido del madrileño Álvaro Maristany, del Real Club Náutico de Madrid.

En cuanto al resto de competidores extremeños, entre los diez primeros se clasificaron Jesús Gallero, sexto, y Alejandro Sanabria, séptimo, ambos del Centro Ibérico de Vela, además de Miguel Granado, octavo, y Alberto Galán, décimo, estos últimos del Club de Vela Barlovento).

Foto de familia de los participantes. / Cedida

