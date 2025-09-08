El Gévora paga caro su debut ante el Llerenense

Ficha técnica: 3 – LLERENENSE: Lolo Cortés; Ángel Muñoz, Espuny (Javi Román, m.73), Ginaid (Juanan, m.57), Mario Tomé, Dani Martínez, Javi Duro, Raúl Guerrero (Joselu, m.85), Osuman, Madou (Chispa, m.57), Mario Luis (Kaká, m.85). 0 – GÉVORA: Sandro; Álvaro Perera, Ginés (Isma Perera, m.57), Jorge Rodríguez, Rarra (Nacho Píriz, m.46), Adolfo, Aarón Barroso (Pau López, m.60), Pichón (Momi, m.46), Josito, Adri Maya, Fran Santos (Bachuri, m.46). GOLES: 1-0, Raúl Guerrero (m.9); 2-0, Raúl Guerrero (m.14); 3-0, Raúl Guerrero (m.35). ÁRBITRO: Azael López Jiménez (extremeño). Amonestó a los locales Espuny, Mario Luis y Juanan, al visitante Isma Perea y expulsó a Osuman.

El estreno del Gévora en Tercera Federación no pudo tener un guion más adverso. El conjunto de Martín Fernández visitaba este domingo uno de los escenarios más complicados de la categoría, el Fernando Robina, y regresó de vacío tras encajar un severo 3-0 frente al Llerenense. El gran protagonista de la tarde fue Raúl Guerrero, autor de un hat trick en apenas 35 minutos que dejó el choque prácticamente sentenciado antes de llegar al descanso.

El encuentro comenzó con un ritmo alto y muy pronto se torció para los intereses verdinegros. En el minuto 9, un error en la salida de balón propició la primera diana de Guerrero, que no desaprovechó el regalo para batir a Sandro. Apenas cinco minutos después, el delantero volvió a golpear con un certero remate de cabeza desde el área pequeña que duplicaba la ventaja local y sembraba las dudas en un Gévora que pagaba con dureza cada imprecisión.

Superada la media hora, el delantero completó su tarde mágica. De nuevo, un fallo en la circulación pacense desembocó en una rápida transición que Guerrero transformó en el 3-0, un golpe casi definitivo para un debutante que veía cómo en poco más de media hora su estreno en la categoría quedaba encarrilado para los locales.

El Llerenense, con el marcador a favor, rebajó la intensidad en los minutos posteriores, lo que permitió al Gévora asentarse algo más en el terreno de juego. Justo antes del descanso, una acción aislada cambió el guion del partido. Osuman derribó a Adri Maya cuando este encaraba la portería y vio la tarjeta roja directa. Con un futbolista más y todavía cuarenta y cinco minutos por delante, los pacenses encontraban un resquicio de esperanza.

Martín Fernández trató de aprovechar esa circunstancia introduciendo tres cambios en el entretiempo. La idea era ganar profundidad, tener mayor presencia en campo rival y generar peligro desde la posesión. El Gévora mejoró notablemente tras la reanudación, moviendo el balón con criterio, buscando amplitud y llegando con frecuencia a las inmediaciones del área rival, aunque sin encontrar la precisión necesaria en los últimos metros para inquietar seriamente a Lolo Cortés.

El paso de los minutos consolidó la resistencia del Llerenense, que pese a estar en inferioridad supo cerrar espacios y proteger con solidez una ventaja que nunca llegó a peligrar. El marcador ya no se movió y el 3-0 reflejó tanto la eficacia del conjunto local como los errores de un Gévora que pagó caro su inexperiencia en su debut en la categoría.

Pese a la derrota, los verdinegros ofrecieron en la segunda mitad destellos de lo que pretenden ser esta temporada. Un equipo atrevido, con gusto por el balón y con la convicción de plantar cara incluso en escenarios tan complejos como el Robina.

Ahora, el reto será confirmar esas buenas sensaciones en su estreno en casa. El próximo domingo, a las 18.00, el Municipal de Gévora vivirá su primer duelo de Tercera con la visita del Cabeza del Buey, otro recién ascendido, en un partido que servirá para calibrar mejor el verdadero potencial del conjunto pedáneo.