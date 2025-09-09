Cacereño, tiempo de interrogantes

Antes de las diez de la mañana, un grupo no excesivamente numeroso de aficionados del Cacereño, algunos ataviados con sus camisetas verdes, esperaba que se abrieran las puertas de la tienda oficial del club. Se trataba de asegurarse una plaza en algunos de los autobuses para el partido del próximo domingo (16.00 horas) en Almendralejo, debido a la tardanza de los trabajos de la instalación del nuevo césped del Príncipe Felipe.

A las cinco de la tarde, el número de apuntados para el desplazamiento rondaba los 200. El decano extremeño recordaba a través de sus redes sociales que el plazo expiraba al mediodía del jueves.

¿Previsión de cuántos se apuntarán? «Es difícil», dice José Manuel Gamero, responsable de comunicación del club, cuestionado sobre cuántos seguidores pueden retirar su reserva. El transporte y la entrada son gratuitos para los abonados, no así para los no socios, que serán 25 euros y 15 para los niños de 6 a 12 años.

¿Y si hay muchos que se apunten? ¿Habrá autobuses para todos?... Hay que recordar ahora que el Cacereño ronda los 4.200 abonados. Esa es, a priori, la gran interrogante que muchos se están planteando.

Ante el Mérida, ¿cambio?

En realidad, puede que en el seno del CPC preocupe bastante más el partido de la siguiente jornada, el derbi ante el Mérida. El presidente, Carlos Ordóñez, ha afirmado en el programa de twitch del periodista cacereño de Canal Extremadura Fernando Sosa que con toda seguridad ese encuentro se va a disputar en el Príncipe Felipe y que, aunque no esté en su mejor estado el césped aún, se procuraría subsanar.

Al menos en este asunto puede haber una pequeña ‘victoria’ de la entidad verde: el Cacereño-Mérida previsiblemente no será el día y la hora fijadas inicialmente, el sábado 20 a las 14.00 horas. El club y su rival han pedido que se cambie esa franja por otra más ‘normal’ para ver, durante la tarde, con las aficiones muy críticas con ese horario concreto. Y la petición será atendida.

Mientras, el Cacereño intensifica de este este miércoles la preparación del choque del domingo en Almendralejo ante el Arenteiro. Lo más interesante será ver en qué punto de su recuperación se encuentra el central Sanvi, que arrastra problemas en la espalda. El central pamplonica, clave la temporada pasada en el ascenso a Primera Federación, aún no ha podido ser convocado en los dos primeros encuentros de esta liga. Es tiempo de interrogantes en el CPC en la particular aventura en Prirmera Federación.

Suscríbete para seguir leyendo