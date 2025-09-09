Deportes de combate
Cáceres, capital nacional de la lucha y el sambo
La cita reunió durante el puente a unos 100 deportistas procedentes de federaciones autonómicas
La ciudad de Cáceres se convirtió durante cinco días en la capital nacional de los deportes de combate con la celebración de una concentración de lucha olímpica y sambo. El evento, desarrollado durante el puente, congregó a aproximadamente un centenar de deportistas y técnicos procedentes de diversas federaciones autonómicas, destacando la presencia de delegaciones de Madrid, Asturias y Aragón, las más numerosas.
El objetivo principal de esta concentración ha sido, según la federación extremeña, anfitriona de la cita, la tecnificación y preparación de alto rendimiento de los deportistas. Bajo la dirección de entrenadores nacionales y expertos en ambas disciplinas, los participantes trabajaron intensamente en aspectos técnicos, tácticos y físicos.
El método
Las sesiones, divididas entre la lucha olímpica (en sus estilos libre y grecorromano) y el sambo (deporte de origen ruso que combina llaves y proyecciones), se llevaron a cabo en instalaciones preparadas específicamente para la ocasión, como el Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva.
Este tipo de concentraciones de una federación orgullosa de sus deportistas son consideradas desde la propia territorial como "cruciales para el desarrollo de los deportistas", ya que, explica, "no solo permiten pulir la técnica, sino también fomentar la cohesión de grupo, compartir metodologías de entrenamiento y detectar nuevo talento de cara a futuras competiciones nacionales e internacionales". El ambiente de trabajo y compañerismo entre las diferentes federaciones ha sido una constante durante todos los días del evento, se recalca.
