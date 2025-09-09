Oficial: Cáceres, reconocida como Ciudad Europea del Deporte en el año 2026

Ya es oficial. La ciudad de Cáceres ha sido reconocida con el título de Ciudad Europea del Deporte en el año 2026. El ayuntamiento ya ha recibido la notificación por parte de Aces Europe y ha considerado la noticia como "magnífica para nosotros, para Extremadura y para todos los amantes del deporte".

Proceso

El consistorio, a través de la Concejalía de Deportes que lleva Noelia Rodríguez, presentó su candidatura y dio a conocer la imagen con la que competirá el pasado mes de febrero. La ciudad confeccionó un dossier en el que se destacaban sus virtudes deportivas: acoger 134 entidades, asociaciones y federaciones deportivas y mantener desde el municipio 102 infraestructuras, además de recintos de otra titularidad como la Ciudad Deportiva, El Cuartillo, el Norba Club de Golf y El Perú Wellness. En la presentación participaron la futbolista Tatiana Fernández y el nadador Guillermo Gracia.

Presentación de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Europea del Deporte del 2026 / Jorge Valiente

Evaluación

Ya en el mes de marzo, miembros del comité evaluador estuvieron en la ciudad, donde fueron recibidos por el alcalde, Rafa Mateos, y el director general de Deportes, Santiago Amaro, para la defensa de la candidatura, que finalmente se logró.

Un secreto a voces

En las últimas semanas, la distinción era un secreto a voces tras la creación del I Torneo Cáceres Ciudad Europea del Deporte, que midió al Cacereño Femenino con el Real Madrid B en Pinilla, que finalizó con empate a dos. Además, hace apenas unos días fue reconocida como Mejor Entidad Local en la categoría de los Premios Extremeños del Deporte 2024.

Rafa Mateos sonríe tras conocer que Cáceres será Ciudad Europea del Deporte en el año 2026. / Jorge Valiente

Apuesta por el deporte

El alcalde, Rafa Mateos, ha sido el encargado de dar esta mañana la noticia al término de la rueda de prensa de la presentación de la Noche del Patrimonio. "Ponen el valor la apuesta que se hace por el deporte en la ciudad, los programas deportivos existentes y la apuesta por la mejora de los recintos deportivos", señaló el regidor, recordando que en las últimas semanas se han reformado cuatro pistas polideportivas. También anunció que, en las próximas semanas, se iniciará la reparación del pabellón Teodoro Casado y la primera fase de la construcción de la piscina climatizada ubicada entre Casa Plata y Nuevo Cáceres.

Valoración positiva

"Todas esas cuestiones se han valorado de forma muy positiva por parte del comité. Creo que esto es un reconocimiento al pasado, porque desde hace muchísimos años se viene poniendo en valor la importancia del deporte como elemento favorable para la salud y alternativa de ocio saludable. También a la gestión de nuestro consistorio", incidió Mateos, que agradeció también el trabajo de la concejala Noelia Rodríguez y su equipo: "Han liderado la candidatura, han presentado el dossier y han creído que podíamos lograrlo. Es un gran logro, pero lo mejor está por llegar", concluyó.

Palencia y Móstoles

El reconocimiento, a pesar de que Mateos no lo ha sabido responder porque no tenía la confirmación, es compartido con otras ciudades. Palencia o Móstoles ya anunciaron ayer que habían logrado la distinción.

No hay canon

A pesar de que había rumores de que, para lograr la vitola era necesario el pago de un canon, el regidor cacereño lo ha negado: "A mí no me consta, lo único que sabemos es que tenemos que ir en diciembre a Bruselas a recoger el premio para que, a partir del 1 de enero, ya sea oficial al 100%", ha subrayado.

Gran cita deportiva

Por último, el alcalde ha señalado que la Concejalía de Deportes está trabajando para albergar alguna gran cita deportiva. Sin embargo, aún no ha podido confirmar cuál será al depender de federaciones externas al consistorio. Ahora, todos los esfuerzos se centrarán en lograr la deseada distinción de Capital Europea de la Cultura en el año 2031, que afronta un cuatrimestre clave con la presentación del proyecto antes de que finalice el año.

