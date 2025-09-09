Rui Gomes completa la plantilla del Mérida

Cuando se cerró el mercado de fichajes el pasado día 1 de septiembre, desde el Mérida se indicaba que la dirección deportiva no había dejado de trabajar pues existía la posibilidad de poder fichar a un futbolista profesional en paro. La posición que se buscaba reforzar era la del extremo zurdo y es lo que ha llegado al plantel emeritense, un futbolista cuya pierna dominante es la izquierda y que suele jugar en dicho costado. Se trata Rui Gomes (4 de septiembre de 1997, Braga, Portugal). La pasada campaña jugó en el Chaves de la Liga Portugal 2, la segunda categoría del fútbol luso, con un total en su carrera de 121 partidos consiguiendo 16 goles.

En la temporada 2022/2023 disputó 30 encuentros en la Primera División de su país en las filas del Portimonense. También ha militado en la máxima categoría del fútbol polaco en las filas del Legia de Varsovia. Con una internacionalidad con la selección portuguesa sub-20, en la que consiguió marcar, Gomes llega para completar un plantel con dos jugadores por puesto, incluso con más alternativas según la polivalencia de algunos de los futbolistas.

Pensando en el Celta Fortuna

Mientras se aclimata el nuevo jugador romano, que ya está a las órdenes de Fran Beltrán, el equipo ha retomado este martes los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado (18.30 horas) en el que los emeritenses reciben al Celta Fortuna. El precio de las entradas en tribuna es de 25 euros para adultos y 15 para jóvenes; en preferencia es de 20 y 10 euros respectivamente; mientras, la entrada infantil tiene un precio de cinco euros y para la afición visitante, que se colocará en el fondo norte, el precio es de 15 euros.

Por otro lado, se está pendiente del horario de la cuarta jornada de liga en la que se produce el primer derbi extremeño del curso entre el Cacereño y el Mérida. Había dudas de si se disputaría en el Príncipe Felipe por el estado del terreno de juego, pero parece que el escenario no va a cambiar, lo que sí puede hacerlo es el horario, pues está anunciado para el sábado 20 de septiembre a las 14.00, pero ambos clubes han solicitado a la federación el cambio de horario y todo apunta a que podría retrasarse hasta la tarde.

Suscríbete para seguir leyendo