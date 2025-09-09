Tiro con arco
El Club San Jorge impulsa un curso de iniciación
La campeona Fátima Agudo estará entre las profesoras
El Club Arqueros San Jorge quiere ‘reclutar’ nuevos adeptos al tiro con arco en Cáceres y alrededores y por eso ha impulsado un curso de iniciación para todos aquellos adultos que, sin importar su nivel actual, quieran adentrarse en la práctica de este deporte.
La actividad será impartida por especialistas como Fátima Agudo, que ha logrado numerosos éxitos a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera, y tendrá como escenario la sala de tiro instalada en el polígono de Las Capellanías(calle Esquiladores 113).
Para apuntarse únicamente hay que contactar en los teléfonos 629 469163 y 646099879 o bien a través del correo clubarquerossanjorge@gmail.com.
- Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes
- Eugenio Cuadrado, abogado en Cáceres: 'El abandono del campo convierte a Cáceres en un arsenal de combustible
- Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública
- El orgullo de ser extremeño: 'Apostar por el sitio donde hemos nacido es lo más avanzado que hay
- Nuevo restaurante a la vista en la plaza Marrón de Cáceres
- Guadalupe, el epicentro del orgullo extremeño
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Fotogalería | Entrega de las Medallas de Extremadura 2025