El Club San Jorge impulsa un curso de iniciación

El Club Arqueros San Jorge quiere ‘reclutar’ nuevos adeptos al tiro con arco en Cáceres y alrededores y por eso ha impulsado un curso de iniciación para todos aquellos adultos que, sin importar su nivel actual, quieran adentrarse en la práctica de este deporte.

La actividad será impartida por especialistas como Fátima Agudo, que ha logrado numerosos éxitos a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera, y tendrá como escenario la sala de tiro instalada en el polígono de Las Capellanías(calle Esquiladores 113).

Para apuntarse únicamente hay que contactar en los teléfonos 629 469163 y 646099879 o bien a través del correo clubarquerossanjorge@gmail.com.