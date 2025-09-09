Cuatro medallas para Extremadura en el Campeonato de España de ciclismo en pista

La selección extremeña de ciclismo paralímpico cerró con grandes resultados su participación en el Campeonato de España de Pista Paralímpico 2025, celebrado en el Velódromo Lluis Puig de Valencia. Acompañados por Miguel Iglesias, los representantes extremeños Rubén Tanco (MC5) y Isabel Yinghua Hernández (WC5) demostraron un excelente nivel competitivo, sumando medallas y puestos destacados en las diferentes pruebas.

La primera alegría llegó en los 200 metros contrarreloj, donde la emeritense Isabel Yinghua -que hasta ahora había brillado como nadadora- se alzó con el oro tras marcar un tiempo de 0:14,615, proclamándose campeona de España. En la misma disciplina, el pacense Rubén Tanco rozó el triunfo con un gran tiempo de 0:12,529, que le permitió conquistar la plata nacional.

En la prueba del kilómetro contrarreloj, ambos extremeños volvieron a subirse al podio. Isabel Yinghua confirmó su excelente estado de forma con un nuevo oro (1:26,278), mientras que Rubén Tanco se colgó el bronce, logrando un meritorio tiempo de 1:15,460 en una carrera compartida con referentes mundiales como Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo.

Rubén Tanco, a la derecha. / Cedida

Más éxitos

En las pruebas de fondo, la participación corrió únicamente a cargo de Rubén Tanco. En la eliminación, el ciclista pacense rozó el podio con un 4º puesto, después de quedarse sin espacio en el momento decisivo pese a mostrarse muy competitivo durante toda la carrera. En el scratch, completó un notable papel de equipo, trabajando en las primeras vueltas para cerrar huecos y finalizando en quinta posición, en una prueba marcada por el gran dominio de la Comunidad de Madrid.

Con este balance, la selección extremeña suma dos oros, una plata, un bronce y dos top-5 en la competición nacional, confirmando el excelente nivel de sus corredores. Tanto Isabel Yinghua Hernández como Rubén Tanco agradecieron a la Federación Extremeña de Ciclismo y a su técnico Miguel Iglesias el apoyo en un campeonato donde han demostrado, una vez más, estar entre los mejores del panorama nacional.