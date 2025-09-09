La internacional argentina Juana Giardini se incorpora al Extremadura Arroyo

La jugadora internacional argentina Juana Giardini ya se ha incorporado a la disciplina del Extremadura Arroyo tras llegar este lunes al mediodía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y sumarse a un acto social junto al resto de la plantilla ya por la tarde, en Arroyo de la Luz.

En cuanto a las otras dos extranjeras del club extremeño que todavía no han llegado a la localidad cacereña, la central Brenda Arango y la receptora Sara Gabrielly, el club extremeño confía en que concreten su venida esta misma semana.

Giardini ha estado disputando hace apenas dos semanas los Juegos Panamericanos Júnior 2025 en Paraguay con el combinado albiceleste, en los que consiguió el cuarto puesto final, con una más que notable actuación de la nueva colocadora de la escuadra arroyana. Este martes estaba previsto que se sumase a las dobles sesiones de trabajo diseñadas por el técnico del equipo cacereño, Pablo Alonso.