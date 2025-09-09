Jaraíz-Coria y Varea-Moralo se juegan este miércoles en la Copa Federación

La Copa Federación busca sucesor del Extremadura, que es su vigente campeón. Este miércoles arranca la eliminatoria de dieciseisavos de final, en la que juegan tres equipos extremeños. Dos de ellos protagonizan un duelo en el norte cacereño, Jaraíz-Coria, y el otro, el reciente campeón de la fase regional, viaja hasta Logroño para disputar el encuentro Varea-Moralo.

Es un cruce a partido único en el que compiten 32 equipos: veinte procedente de las distintas fases autonómicas, cinco de Segunda Federación y siete de Tercera Federación.

Duelo de capitanes y hermanos

Encuadrados en el grupo C, por peculiares criterios de proximidad, los tres equipos extremeños afrontaban el sorteo de la semana pasada conscientes de las probabilidades matemáticas que auguraban un duelo regional. Y así fue, al quedar emparejados los equipos de Jaraíz de la Vera y Coria, actuando como local el equipo verato ya que su bola salió primero.

El partido será especial para el local Yony y el visitante Sergio. Los hermanos Gómez ya se enfrentaron entre sí vistiendo las camisetas de estos dos mismos equipos. Fue en la liga de Tercera Federación, en la temporada 23-24 con empate 2-2 en campo jaraiceño y victoria local 2-1 en el cauriense, en la campaña debut del Jaraíz en Tercera y en la que el Coria terminó ascendiendo a Segunda Federación. La particularidad de este nuevo duelo “familiar” es que ahora ambos son los capitanes de sus respectivos equipos. Desde el reciente inicio liguero el Jaraíz llega con la satisfacción de su victoria 0-3 en Montehermoso y el Coria con la amargura de su derrota 2-1 con el Rayo Vallecano B.

Pese a ser día laborable y en horario casi nocturno (20.30) podría haber una buena asistencia de aficionados de ambos equipos en las gradas del Municipal de la capital verata. La distancia no será en este caso un inconveniente al estar acostumbradas ambas hinchadas a viajes habitualmente más largos. El equipo de superior categoría parte como favorito, pero el de Tercera estará dispuesto a romper el pronóstico. Es seguro en todo caso que un equipo extremeño estará en el sorteo de los cruces de octavos de final, Jaraíz o Coria entrarán en ese bombo.

Once inicial del Moralo ante el Villafranca. / Moralo CP

El largo viaje para el Moralo

Y tras ganar por tercera vez en su historia la fase regional de la Copa Federación, el Moralo hará un largo desplazamiento en su nueva participación en la fase nacional. En concreto 500 kilómetros de ida, y otros tantos de vuelta, para jugar en Varea. Una entidad local, o barrio, de la ciudad de Logroño. El partido comenzará a las 20 horas con entrada gratuita en el campo Manuel Aguado. En este mismo escenario, en la primera jornada del grupo 16 de Tercera Federación, el Varea empató 0-0 con el Cantera Logroñés el pasado fin de semana. La temporada pasada, después de ser tercero en su grupo, ganó el playoff de La Rioja y en el cruce nacional por el ascenso a Segunda Federación fue superado por el Rayo Vallecano B.

Por su parte, el equipo de Navalmoral de la Mata comenzó la liga igualando 1-1 en su campo con el Villafranca. Una semana antes ganó, en los penaltis al Cabeza del Buey, la fase regional de esta Copa Federación.

Los otros dos cruces de este grupo C son San Sebastián de los Reyes-Alfaro y Laguna-Toledo. Los ganadores de las cuatro eliminatorias entrarán en un nuevo sorteo para la ronda de octavos. En el horizonte las plazas de semifinalistas que dan acceso a la Copa del Rey. La temporada anterior el Extremadura de Almendralejo fue el campeón y ahora Coria, Jaraíz y Moralo buscan repetir su éxito,