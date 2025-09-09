Moderado optimismo del Badajoz con respecto al bloqueo de la FIFA

La incertidumbre continúa instalada en el Nuevo Vivero y ya solo resta un día para llegar al jueves, fecha marcada por la plantilla y el cuerpo técnico del Badajoz el pasado domingo para ir a la huelga indefinida si no se tenían noticias de la FIFA.

Pues bien, el club sí ha tenido noticias del máximo organismo futbolístico, que ha respondido por primera vez tras el envío el pasado martes de los documentos requeridos. Según ha podido saber este medio, el organismo que preside Gianni Infantino solicitó este lunes al Badajoz un certificado en el que se recoja que el equipo no pudo competir en la primera jornada de liga porque no tiene jugadores ni puede tramitar ninguna ficha.

El club se puso en contacto con la Real Federación Española de Fútbol, entidad emisora del mencionado certificado, y el mismo lunes se remitió a FIFA la documentación requerida.

Si todos los procesos avanzan con normalidad y FIFA da validez al documento solicitado, el bloqueo podría levantarse y el Badajoz tendría luz verde para disputar el partido ante el Santa Amalia del próximo domingo. Además, el club baraja otras vías en caso de obtener una nueva negativa y se ha puesto en contacto con el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Deportes de la Junta de Extremadura y la justicia ordinaria en busca de la cautelarísima.

Desde el club manifiestan un optimismo moderado y confían en que FIFA no repita lo sucedido el pasado domingo, provocando la expulsión de Tercera Federación por encadenar dos incomparecencias.

Por otro lado, tras más de 24 horas sin publicar nada en sus perfiles oficiales, el Badajoz lanzó a las 12.10 de este martes una imagen en la que se anunciaba el planning semanal del equipo, incluyendo el encuentro del domingo en Santa Amalia y anunciándolo como ‘Día de Bada’.

Con todo, el tiempo corre en contra del Badajoz aunque su propiedad manifieste cierto optimismo. Los jugadores fecharon el inicio de la huelga indefinida este jueves y por el momento, aunque ha habido respuesta, el partido ante el Santa Amalia no está garantizado.