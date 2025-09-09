La 'nueva' Jaël Bestué, a por todas: "Ya no soy un proyecto de atleta"

A imagen y semejanza de lo que sucede en categoría masculina con Guillem Crespí o con Jaime Sancho (Abel Jordán parece haberse decantado por las vallas altas), Jaël Bestué lleva años siendo la gran esperanza española de la velocidad desde que se colgó la plata en 200 en el Europeo sub'18 hace ocho años. Después fue bronce en 100 en 2019 en el Europeo sub'20 y es clave en el relevo corto femenino que hizo historia al acabar quinto hace tres años en los Mundiales de Eugene.

La catalana atendió a SPORT en la pista del CAR Sant Cugat prácticamente en vísperas de su viaje a Tokio, donde luchará por confirmar el sensacional récord de España que logró a finales en el Europeo por Países en Vallehermoso. En Madrid, la discípula de Ricardo Diéguez 'Panter' rebajó su marca en 35 centésimas y destrozó la plusmarca que poseía desde hacía 34 años la hispanoestadounidense Sandra Myers (22.38) hasta dejarla en 22.19. Con esa marca, habría sido bronce en los Juegos de París.

La futura doctora ha asimilado muy bien este salto que la sitúa en la elite junto a atletas como la estadounidense Gabby Thomas (no estará en Tokio), la santalucense Julien Alfred, las estadounidenses Melissa Jefferson o Britanny Brown, la jamaicana Shericka Jackson y la británica Dina Asher-Smith. Bestué ha pasado de admirarlas a competir cara a cara contra ellas. Está plenamente capacitada para pasar a las semifinales y para pelear por una carísima final. Pese a ello, insiste en salir a disfrutar.

Lo primero, ¿cómo va esa Medicina?

Ya voy por quinto y veo la luz al final del túnel. La carrera me está gustando mucho. Ahora estoy haciendo tres o cuatro asignaturas de quinto y ya tengo algunas aprobadas. Este año espero acabar cuarto completo, que me falta una, y ya me quedarían muy pocas de quinto. Depende de cómo vaya todo, mi idea para el año que viene sería hacer lo que me quede de quinto y empezar sexto. Después, el MIR no es mi proyecto por ahora. Creo que ya ha pasado lo peor (sonríe con cara de alivio).

Jaël Bestué, en posición de salida / ORIOL RUBIO

¿Es importante tener otras cosas para desdramatizar un poco el atletismo?

Sí, claro. Para tu salud mental está superbien poder hacer otras cosas que te gustan y poder desconectar un poco del atletismo. Ahora en verano, que solo entreno, necesito buscar otras cosas. No sé, vida social, hobbies que me gustan y hacer otras cosas, porque esto es muy absorbente y hay que saber disfrutar fuera después de toda la exigencia de la pista.

¿Y no se cansa nunca?

Me canso muchas veces. Sobre todo cuando estoy más desmotivada, me cuesta mucho más venir a entrenar y no tengo ganas. Sin embargo, los años que van realmente van bien como el actual, estoy motivada, bien acompañada y es como... vale, sí, estoy cansada, pero cansada con ganas.

"No es que no trabajase el año pasado. Entrené el doble y no me salió"

Cumple 25 nada más acabar el Mundial. Ya no es una promesa...

Mira, el otro día hablamos con Panter que ya no soy un proyecto de atleta. El proyecto ya ha acabado y ya soy una atleta. Obviamente he aprendido muchas cosas y aún me queda, porque siempre estamos en constante aprendizaje. Ya soy una atleta mucho más formada y ahora toca ir recogiendo los frutos en todos los sentidos, también como persona y como estudiante.

¿Cómo explica que bajase su marca 35 centésimas en 200 hasta 22.19?

Va por rachas. El trabajo lo hacemos cada año y siempre doy el máximo en los entrenamientos, pero a veces no sale. Y aunque no lo demuestres en la pista, todo eso lo tienes en las piernas para el siguiente año. No es que no trabajase el año pasado. Entrené el doble y no me salió. Este año he entrenado tranquila y ha salido el trabajo de muchos años, no solo del actual.

¿En qué ha cambiado todo después de esa sensacional marca?

A ver, en nada. Yo sigo haciendo lo mismo, sigo entrenando y sigo siendo la misma.

Bestué hizo historia en el Europeo por países / EFE

De otra forma, ¿cómo asume un atleta que algo ha salido porque se han dado una serie de condiciones espectaculares?

A ver, lo llevo bastante bien. Este año no me ponía presión ni grandes expectativas y salió este resultado. Estoy supercontenta y muy satisfecha, porque he demostrado lo que puedo hacer y sé que puedo repetirlo. No sé cuándo, pero lo tengo en las piernas y Vallehermoso fue el empujón que necesitaba para hacer esa marca. Después he estado corriendo en 22.4 y 22.5.

Cuando volvió a correr en 22.4, recuerdo que dijo que era superimportante para usted.

Sí, sí, porque estoy demostrando que estoy mejor que nunca. Mi marca de 22.54 la tenía desde 2023 y el año pasado no la mejoré. Estar a ese nivel me anima mucho a seguir y a confiar en el proceso.

¿Cómo asimiló que no le saliesen las cosas la temporada pasada?

A ver, cuando te esperas algo más como el año pasado, es muy frustrante mentalmente. Si no hubiese tenido que hacer una mínima, quizá habría estado contenta con 22.60, pero si tienes que hacer una mínima para ir a una cita tan importante como unos Juegos, aquí empieza la frustración más grande. Y 22.60 es una marcaza. Firmaba seguir haciéndola muchos años más.

"El 22.19 no estaba en mis planes ni de este año ni quizá en toda mi carrera deportiva"

¿Es consciente de lo que supone haber corrido en 22.19?

Es que no entraba en mis planes. Normalmente nos marcamos objetivos mentales. Panter me dice, creo que estás más o menos para esta marca, pero el 22.19 no estaba en mis planes ni de este año ni quizá en toda mi carrera (ríe). Es que ni me lo había planteado. Pero bueno, es eso, me demostré lo que podía hacer. Es que la adrenalina que sentí allí en Madrid era de otro mundo.

No será fácil repetirlo, ¿eh?

Bueno, ojalá pueda repetirlo. Lo que sé es que estoy trabajando mucho para ello, pero tampoco es una cosa que me obsesione. Mi verdadera obsesión es hacerlo lo mejor posible cada vez que salga a la pista y ya está.

Bestué llegará a tope al Mundial de Tokio / ORIOL RUBIO

¿Qué es menos ciencia ficción? ¿Bajar diez centésimas en 100 o 19 en 200?

En 200 es más asequible, ¿no? ¡Es que si bajo diez en 100 estaría por debajo de 11 segundos! En 100 es mucho más difícil, porque supone afinar muchos detalles, salir perfecta... En el 200, si estás bien, tienes el doble de metros y se nota mucho más.

"Voy con mucha confianza y veo factible pasar a las semifinales"

¿Las semifinales del Mundial son una obligación o un objetivo?

De obligación nada, pero obviamente es un objetivo. Cuando te plantas en una eliminatoria, el objetivo es hacerlo al cien por cien y pasar a semifinales. Voy con mucha confianza y lo veo factible. Y luego, si consigo estar en las semifinales, pues el objetivo será pasar a la final. No sé, tampoco es que me marque tantas exigencias. Me dan bastante igual las que ponga la gente.

"Estamos en un supermomento en el 4x100, porque nos hemos dado cuenta de lo que podemos hacer"

Me refiero a las suyas...

Pues eso, las que te estoy diciendo. Ir carrera a carrera, porque si quieres abarcar mucho, a veces es un problema mentalmente. Ya es difícil estar en un Mundial. Entonces, quiero hacerlo bien en las eliminatorias, que es lo que tengo seguro, y a ver qué sale.

La mejor prueba de lo que supone competir sin presión fue la quinta plaza del 4x100 en Eugene'22...

El relevo ha demostrado que a veces lo que parece imposible es posible. Estamos en un supermomento, porque nos hemos dado cuenta de lo que podemos llegar a hacer. Incluso yo me estoy dando cuenta a nivel individual, lo mismo que Paula (Sevilla). No sé, creo que las cuatro estamos que nos salimos y es eso. No tenemos una presión extra. Al revés, la gente está disfrutando con nosotras y lo está valorando. Y creo que ahí es cuando nos llega la energía positiva.

¿Se puede disfrutar en un relevo con tanta tensión, con tres entregas?

Y soy la segunda relevista. Cuando suena el disparo, obviamente estoy muy metida. Siempre que me dicen que disfrute mucho digo, bueno, voy a hacer mi tarea y...

Paula Sevilla, Jael Bestué, Sonia Molina-Prados y Maribel Pérez, en Eugene'22 / EFE

Ya disfrutará cuando haya entregado el testigo a Paula, ¿no?

(Ríe). Sí, sí. Lo primero es hacer mi tarea, recoger el testigo y entregarlo bien. Y si ha funcionado, ya disfrutaré en las dos últimas postas. El verdadero disfrute es salir a la pista con tus compañeras, cogidas de la mano, calentar con ellas... Sabes que, pase lo que pase, estamos juntas. Yo eso lo disfruto mucho.

¿Tiene una sensación de protección que se echa de menos al correr sola?

Sí, totalmente. Es exactamente eso.

"Estaré en Tokio y lo daré todo para hacerlo lo mejor posible"

¿Qué ha sido lo más bonito de esta temporada, aparte de la marca?

Pues muchas cosas. Yo diría la gente con la que lo he compartido, sobre todo mis compañeras de relevos. Con Panter también lo hemos disfrutado muchísimo. Cuando lo hago bien y lo veo contento, entiendo que todos los sacrificios que ha hecho tienen recompensa. Para mí esto es genial. Y vivirlo con mi familia.

"Ahora mis rivales son atletas a la que he admirando desde pequeña"

¿Firmaría una semifinal en el 200 y la final del 4x100 o aquí no se firma nada?

Bueno, yo voy a hacer mi tarea y después lo que tenga que salir, saldrá. No quiero decir que llegaré a tal sitio, porque nadie lo puede asegurar. Estaré en Tokio y lo daré todo para hacerlo lo mejor posible.

Que una catalana se plantee este tipo de cosas en un 200 ya es una victoria, ¿no?

Sí, claro. Es muy fuerte. Ahora mis rivales son gente a la que llevo admirando desde pequeña y que son mis referentes.