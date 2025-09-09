El Sagrado incorpora al ala-pívot Sekou Cissé

El Lithium Iberia Sagrado Cáceres oficializó la incorporación de Sekou Cissé, ala-pívot que se prevé que aporte físico, talento y energía, habiéndosele reservado un papel clave. Nació en Harlem (Estados Unidos) el 16 de agosto de 1998, pero dispone de la nacionalidad marfileña.

Con 1,96 metros de altura, se destaca sobre él su «capacidad para jugar cerca del aro y también abrirse al perímetro, potencia, habilidad para finalizar con ambas manos, visión de juego y energía corriendo la pista». Jugó en la División II de la NCAA con la universidad de Saint Thomas Aquinas College. En su último año allí acabó con medias de 14,3 puntos, 8,1 rebotes y 2,8 asistencias. A nivel profesional ha jugado en Costa Rica.