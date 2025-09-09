Sport y Cacereño miden fuerzas en el derbi copero

La primera ronda de la Copa de la Reina depara un derbi regional que mide las fuerzas de Sport Extremadura y Cacereño este miércoles en las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero a las 19.30.

Mientras que las futbolistas de Juan Carlos Antúnez se enfrentan a su primera participación en la Copa de la Reina, las cacereñas buscarán avanzar de ronda para repetir el soberbio torneo que protagonizaron la pasada campaña, confirmándose como la revelación de la edición.

El equipo que dirige Ernesto Sánchez afronta el partido tras haber iniciado la liga con un empate a cero en su visita al campo del Lleida. A pesar de disponer de ocasiones para romper la igualada, las verdes no tuvieron fortuna y sumaron un punto en la primera jornada.

No podrá contar Sánchez con la presencia de la guardameta y capitana Tatiana Fernández, que ha sido intervenida este martes por una lesión en el menisco.

Por su parte, el Sport llega al partido con la moral alta tras sumar sus tres primeros puntos en Segunda Federación. Un tanto en propia meta del Pozuelo en los instantes finales decantó la balanza para las pacenses.

En la previa del choque, Juan Carlos Antúnez y la capitana, Esperanza Cuello, han analizado el encuentro, destacando el poderío físico del Cacereño pero mostrando su optimismo de cara a completar un gran partido.