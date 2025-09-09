La Volta a Galicia, penúltimo objetivo de la temporada para el Extremadura Pebetero

El Extremadura Pebetero compite desde este jueves en la vigesimotercera edición de la Volta Ciclista a Galicia, en la que participan 17 equipos de siete corredores. Lo hará "muy motivado", asegura, por los últimos resultados conseguidos al ganar las últimas cuatro vueltas en las que ha participado y también por el estado de forma y anímico de sus componentes. Con los que considera sus mejores efectivos buscará pelear etapas y general.

José María Martín y Adrián Benito son los dos corredores que compartirán liderato. A ellos se unen David Chamorro, Paco Fernández, Gonzalo Pérez, Manuel Rodríguez y Pablo Antúnez "para formar un gran bloque que intentará dejar su mejor imagen y su mayor esfuerzo en cada pedalada en busca de conseguir importantes objetivos deportivos", destaca el Extremadura Pebetero.

La Volta no tiene en esta edición ningún final en alto ni ningún puerto de 1ª categoría, aunque "seguro que será igualmente muy dura y muy competida en sus cuatro etapas". La contrarreloj de la primera etapa puede ser resultar muy importante.