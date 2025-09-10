El derbi entre el Cacereño y el Mérida, el 20 a las 18.30 horas

Primer objetivo conseguido: el horario se ha cambiado finalmente. No será ya a las 14.00 horas, sino a las 18.30 del sábado día 20, cuando se dispute el Cacereño-Mérida de la cuarta jornada de Primera Federación. La presión y la petición de los dos clubs extremeños a la Federación Española ha surtido efecto y se ha accedido la rectificación de una decisión que ambas aficiones habían denostado.

La confirmación del traslado horario ha creado un respiro considerable porque de haberse mantenido las dos de la tarde la expectación generada hubiera bajado sustancialmente, según coinciden las dos entidades, que han expresado con contundencia en la federación su postura.

Ahora resta que salga también cara en la otra meta:que el encuentro se pueda disputar finalmente en el Príncipe Felipe cacereño. Aunque en el club local se sigue insistiendo en que se podrá jugar, se siguen generando dudas. La siembra del césped sigue su curso sin aparente problema, pero sí en cuanto a plazos.

Dudas y antecedentes

En el Cacereño había convencimiento casi absoluto hasta días antes del anuncio de que el partido ante el Arenteiro de este próximo domingo de la tercera jornada se jugaría en Almendralejo, que iba a ser en el estadio de la carretera de Salamanca. Finalmente no se cumplieron los pronósticos y se tuvo que admitir que iba a ser imposible. Y ahora la situación de incógnita se asemeja a la anterior. El presidente, Carlos Ordóñez, ya ha expresado públicamente su optimismo, pero entre los aficionados se ha generado un ambiente más cercano a la imposibilidad de que el césped brote que no el de que pueda estar listo para el derbi.

Aun así, se piensa (con verdadero deseo) que esta coyuntura de jugar fuera de Cáceres no se dé finalmente y el nuevo césped se estrene en el derbi.

El CPC, de hecho, está pensando en otras opciones de campos en la región (el Francisco de la Hera sería en esta ocasión imposible), que tienen que estar preparadas. Los campos del Municipal de Miajadas y el Vicente Sanz Don Benito son dos posibilidades muy factibles, pero se insiste en que no se llegaría a esa posibilidad. En Miajadas jugó el Cacereño un partido liguero de la entonces Tercera División ante el Díter Zafra después de que el Príncipe Felipe fuera cerrado por incidentes en un encuentro ante un anterior Extremadura. Fue en el año 2003. En el 2013 también se disputó allí el Cacereño-Melilla de Segunda División B, con Julio Cobos en su primera temporada como entrenador del CPC.

