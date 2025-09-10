'El maestro de esgrima', de Arturo Pérez-Reverte, trata de un hombre que piensa que los caballeros aún pueden zanjar sus diferencias en un duelo a muerte, a florete y mirándose a los ojos. Pensamiento que exige un estricto código de honor que se convierte en una forma de vida. Este mundo de leyenda pervive en el tenis actual donde los jugadores juegan bajo unos principios altamente competitivos.

Exigencia que lleva un coste mental hasta el punto de que muchos jugadores como Zverev denuncian que sufren depresión. Y es que, como en un duelo de esgrima, el tenista de élite sufre la soledad del guerrero en cada punto, juego, set, partido y torneo. Así, al final no solo luchas contra tu enemigo sino que lo haces contra ti mismo, contra tus propias dudas y miedos.

Además para llegar a la gloria y ser el número uno, a la par que mantener tu honor, debes vencer a todos los adversarios (solo puede quedar un espadachín inmortal como en la película ochentera de Los inmortales).

En la novela Los duelistas, de Joseph Conrad (llevada al cine por Ridley Scott), dos soldados napoleónicos luchan en un duelo interminable mientras se desarrollan las guerras napoleónicas. Los duelistas actuales serían Alcaraz, Sinner y Djokovic (los tres mosqueteros), húsares que se estudian, desafían y luchan en cada nuevo duelo mientras se desarrolla el Tour Atp. Contienda fascinante que va camino de convertirse en una epopeya como la que circulaba entre el ejército de Napoleón.

De este modo, en el Us Open, mientras paran en cuarta y tiran en primera, los respectivos duelistas notarán como la pista tirita bajo sus pies mientras la excitación inunda sus pulmones buscando la estocada final. Como piensa Jaime Astarloa, es la ancestral lid del hombre contra el hombre.

Y para ser inmortal en el tenis, sólo puede quedar uno.