La Junta de Extremadura propone a Paola García, Guillermo Gracia y la Fundación Jóvenes y Deporte al galardón Princesa de Girona 2025

La Junta de Extremadura ha presentado las candidaturas de la karateca Paola García Lozano, el nadador Guillermo Gracia Núñez y la Fundación Jóvenes y Deporte al Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2025.

Se trata de uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito nacional que distingue a deportistas y entidades que, más allá de sus logros competitivos, destacan por su compromiso con valores como la solidaridad, la resiliencia, la igualdad, la inclusión, el respeto y los hábitos de vida saludables.

Candidaturas

En la categoría de Jóvenes Deportistas, la Junta ha propuesto a Paola García Lozano, referente internacional del kárate con títulos europeos y mundiales, además de medallas en los Juegos Europeos de 2023 y en los Juegos Mundiales de 2025. A sus 19 años, Paola, natural de Almendralejo (Badajoz) ha asumido, de una manera asombrosa, los valores esenciales del karate, como son el respeto, el compañerismo y la humildad. Actualmente, en las competiciones representa al Equipo Nacional de karate, en la modalidad de Kata individual.Junto a ella, la candidatura masculina la encarna Guillermo Gracia Núñez, nadador con Síndrome de Down que ha alcanzado la cima de la natación adaptada con 20 títulos mundiales y cinco plusmarcas internacionales, siendo un ejemplo de superación y excelencia. Entre sus últimos éxitos deportivos están los conseguidos en el Campeonato del Mundo de Natación de Virtus celebrado recientemente en Bangkok, logrando seis oros en las seis pruebas en las que se ha presentado en solitario, además de tres platas y dos bronces en las competiciones por relevos.

Guillermo Gracia junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola. / DAVID SERRANO POLO

Tanto Guillermo Gracia, como Paola García, actualmente se encuentran patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deporte, entidad que igualmente ha sido propuesta a dichos premios por la Dirección General de Jóvenes y Deportes.

La Fundación Jóvenes y Deporte, es una institución que impulsa proyectos de inclusión, participación juvenil y promoción de la igualdad a través del deporte, encargada de diseñar e implementar programas destinados a fomentar la participación deportiva, mejorar la formación de jóvenes deportistas y promover hábitos saludables entre la población juvenil. Además, actúa como un órgano de cooperación y coordinación entre diferentes organismos, instituciones y entidades deportivas, con el fin de impulsar el desarrollo del deporte y la inclusión social a través de la actividad física en nuestra región.

El proceso de selección de estos galardones establece que solo las Direcciones Generales de Deporte de las comunidades autónomas y la Confederación de Uniones de Federaciones (CUFADE) pueden proponer candidatos.

Cada región puede presentar dos deportistas, un hombre y una mujer, y una entidad, y en el caso de Extremadura, la Junta de Extremadura ha enviado sus propuestas a la Unión de Federaciones de Extremadura, que a su vez las trasladará a la CUFADE.

Será la Fundación Princesa de Girona quien, finalmente, reciba todas las candidaturas y las someta a la decisión del Comité de Honor y Valores encargado de escoger a los galardonados.

De acuerdo con las bases, se valorará principalmente la ejemplaridad de los candidatos (50 por ciento), seguida de la juventud (20 por ciento), la diferenciación y notoriedad, a través de sus logros (20 por ciento) y su capacidad de generar impacto social (10 por ciento).

El plazo de la convocatoria ha estado abierto hasta el 5 de septiembre de 2025 y la ceremonia de entrega tendrá lugar en noviembre en la ciudad de Girona, en un acto que reunirá a los jóvenes talentos y entidades seleccionados como referentes en el fomento de valores a través del deporte.