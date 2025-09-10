El Al-Qázeres augura una temporada "ilusionante"

Será ante el club portugués del Quinta Dos Lombos a las 17.00 horas de este sábado en el Multiusos Ciudad de Cáceres cuando el Alter Enersun Al-Qázeres 25-26 salga a escena ante su gente en un encuentro de pretemporada, el segundo tras el triunfo en Móstoles el pasado fin de semana. Será la primera vez que el recinto se pueda utilizar tras ser reforzado su interior, en especial por el sistema de aire acondicionado y refrigeración, y también será el estreno en un acontecimiento de la capitalidad europea del deporte, título confirmado esta misma semana.

Un año más, el equipo de Jesús Sánchez intentará firmar una buena temporada en la Liga Challenge. El entrenador, siempre cauto, afirmó en la presentación del evento que la cita será una “gran oportunidad” de continuar con la preparación de una temporada “ilusionante; no es nada fácil seguir ahí peleando en la segunda categoría nacional como bandera del baloncesto extremeño”. Sánchez también se congratuló de que su plantilla haya ganado en juventud “y con gente de la casa empezando a estar dentro”.

“Hemos empezado este día 1 de septiembre, y hay mucha gente nueva; por suerte hemos hecho algunas renovaciones”, expresó el técnico refiriéndose a jugadoras como la alero portuguesa Josephine Filipe, también en el acto de presentación del evento.

Potencial luso

El Lombos, con el que se ha enfrentado el cuadro en años anteriores y con el que existe un hermanamiento especial, es campeón de la Copa del país luso. Será una prueba más tras la de Móstoles, con victoria contundente (57-98) y buenas sensaciones. “Este rival nos va a exigir más”, agregó el entrenador, que comentó que en relación a la pasada temporada la diferencia es clara.

“El año pasado, los fichajes eran de gente que había estado más en la liga; en éste hay algunas apuestas como la exterior portuguesa Inés Ramos, Raquel Leneiro y Nerea Liste, estas dos últimas del Arxil, “que vienen de un equipo de abajo y que llegan con ganas de mostrarse; son gente con gente menos asentada y más hambre, lo que tendrá sus cosas buenas y malas”.

Orgullo

“Para mí como concejala de Deportes y para el equipo de gobierno es una satisfacción que este torneo ya luzca como Ciudad Europea del Deporte”, recalcó mientras tanto Noelia Rodríguez, edil cacereña y cabeza visible del reconocimiento de la capitalidad. “Se reconoce la trayectoria deportiva histórica de la ciudad en el deporte, el deporte base y como salud e integración social”, incidió Rodríguez, que también alabó la “implicación de la ciudadanía” en este proyecto, incluidos los clubs como el Al-Qázeres, “los deportistas y las empresas de la ciudad”. En el Al-Qázeres, su entrenador también expresó la satisfacción por el título, que servirá “para tener más visibilidad, tanto la élite como la base”.

Con todo ello, este fin de semana habrá otro partido también ante otro partido ante el mismo rival, el domingo en el Serrano Macayo a las 12.00.