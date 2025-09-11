El Cacereño fletará 10 autobuses a Almendralejo para 557 aficionados

Terminado el plazo al mediodía de ese , un total de 557 aficionados del Cacereño han reservado una plaza para ocupar los 10 autobuses del club de cara al desplazamiento al partido ante el Arenteiro (16.00 horas) del próximo domingo en Almendralejo. El dispositivo para este choque en el Francisco de la Hera ya está perfilado tras sucederse diferentes reuniones de coordinación en las últimas horas. Los autobuses, que saldrán en una hora que anunciará en breve la entidad verde, aparcarán en el recinto ferial de la capital de la Tierra de Barros.

Del mismo modo, el CPC ha informado de la distribución de sus aficionados en el estadio almendralejense. Así, los abonados de tribuna accederán por las puertas 5 y 6;los de preferencia por las 8 y 9, también de tribuna, así como las personas con movilidad reducida. En preferencia estarán los abonados del Extremadura, que entrarán gratis. El club azulgrana jugará a las 19.00 en Jaén su partido de Segunda Federación.

El derbi

Mientras tanto, se sigue pensando en el siguiente encuentro, el derbi ante el Mérida, previsto para el sábado a las 18.30. En principio, en el Cacereño continúan con la idea de que se podrá disputar en el Príncipe Felipe, aunque se hayan sucedido las especulaciones sobre la dificultad de que esto pueda ser finalmente.

Las dudas continúan, pero en el CPC son optimistas para que haya verdaderos brotes verdes sobre el terreno de juego del recinto de la carretera de Salamanca.

En cualquier caso, Julio Cobos, el técnico del decano extremeño, sigue intentando que sus jugadores no puedan distraerse sobre el verdadero objetivo: conseguir el primer triunfo el domingo tras los dos empates iniciales.

