El Coria elimina al Jaraíz y el Moralo cae en la Rioja

El Coria es el único equipo extremeño que continúa adelante en la Copa Federación. En la noche del miércoles eliminó al Jaraíz en la tanda de penaltis tras igualar al final del tiempo reglamentario (2-2), sin que se moviera el marcador en la prórroga. A partir de las 13.00 horas de este jueves conocerá su rival en la ronda de octavos de final. Encuadrado en el grupo C, por criterios de proximidad, se enfrentará a uno de estos tres equipos: San Sebastián de los Reyes, Toledo o Varea. El partido se jugará en el campo del equipo cuya bola salga primero.

Por otro lado, el campeón de la fase extremeña de esta Copa Federación fue eliminado: Varea 2-Moralo 0. Los de Navalmoral de la Mata cayeron en su largo viaje a Logroño.

Igualdad en el duelo de los hermanos Gómez

Una foto para la historia de su familia, y por extensión para la de los detalles curiosos del fútbol extremeño, fue la de Yony y Sergio Gómez posando en la previa del partido como capitanes del Jaraíz y del Coria respectivamente, en el choque disputado en el Municipal jaraiceño. Al final la victoria fue para el equipo de superior categoría; el Coria de Segunda Federación eliminó al Jaraíz de Tercera.

Por dos veces se adelantaron los visitantes y otras tantas igualaron los locales. En el minuto 11, jugada de Benji Núñez por la banda derecha, toca Mba y el local David marca en propia meta el 0-1. Reaccionó pronto el equipo jaraiceño y apenas cinco minutos después Fran Castro, de certero chut, estableció el 1-1 con el que se llegó al descanso. En la reanudación el Coria volvió a tomar ventaja con el 1-2 que anotó Iván Ramos, minuto 67, en un espectacular disparo.

Iván Ramos, autor del 1-2 para el Coria. / CD CORIA

Y cuando el final del encuentro parecía llegar con la ventaja visitante, el incombustible Yony forzó la prórroga tras centro de Alonso. No hubo más goles en el tiempo suplementario y la eliminatoria se decidió en los penaltis. Mientras el Coria anotaba sus dos primeros lanzamientos, una parada de Alonso y un balón a la madera ponían contra las cuerdas a los veratos. El Coria erraba uno de sus penaltis pera la ventaja acumulada en la tanda le llevó a clasificarse anotando el quinto disparo.

Largo viaje sin premio del Moralo

Y eliminado se volvió el equipo de Navalmoral de la Mata de su incómodo viaje hasta la capital de la Rioja: Varea 2-Moralo 0. Los del barrio de Logroño se adelantaron a los tres minutos de partido con un 1-0, tanto de Edu Ubis que condicionó ya el partido. En la segunda parte Saul, minuto 64, hizo el 2-0 que sería definitivo.

El Moralo llegó a fallar un penalti con el que pudo haber recortado distancias. Termina así su tercera participación en una fase final de Copa Federación; la primera vez también cayó en primera ronda, derrotado por el UCAM Murcia y la segunda fue eliminado por el Guijuelo en cuartos de final.