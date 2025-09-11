El Sport da un golpe en la mesa y avanza de ronda

Una de las grandes sorpresas de la pasada edición de la Copa de la Reina ha quedado apeado en la primera ronda de la competición. El Sport Extremadura se impuso al Cacereño en la primera ronda del trofeo del KO en un vibrante encuentro que se resolvió en los instantes finales gracias a un gol de Daisy Barreiro.

El Sport comenzó el partido sin complejos y mirando de tú a tú al Cacereño. Las futbolistas pacenses mostraron la intensidad que mencionó Juan Carlos Antúnez en la previa y minimizaron a su rival, gozando de varios acercamientos peligrosos que no llegaron a considerarse ocasiones.

El Cacereño trató de contrarrestar usando el balón largo, aunque la zaga verdinegra se mostró muy eficiente en los duelos y evitó el peligro de su rival.

La segunda mitad inició de manera parecida. El Sport no tardó en pisar área y reclamó penalti hasta en dos ocasiones, sin que la colegiada considerara punible ninguna de las dos acciones.

El Cacereño consiguió pasar más tiempo en campo rival, pero la defensa verdinegra mantuvo un excelso nivel que impidió ocasiones.

Cuando todo parecía indicar que el choque iba a tener que resolverse en el alargue, una falta lateral se convertía en el 1-0 definitivo. Daisy Barreiro cabeceaba el cuero al fondo de las mallas y certificaba la eliminación del Cacereño y el pase de ronda del Sport Extremadura.

El equipo pacense estará presente en el sorteo que tendrá lugar el próximo lunes y en el que entran en escena los equipos de Primera Iberdrola.