Fútbol
Toledo-Coria, en octavos de la Copa Federación
El partido se disputará en el Salto del Caballo el próximo miércoles 17
El estadio Salto del Caballo será el nuevo destino del Coria en la Copa Federación. De nuevo partido fuera de casa para los de Rai Rosa tras el sorteo de octavos de final que la Real Federación Española de Fútbol ha hecho este jueves. Toledo-Coria es el enfrentamiento, cruce a partido único, que se jugará el próximo miércoles 17 de septiembre. El equipo toledano ganó la fase castellano manchega de esta copa derrotando 1-0 al Socuéllamos en la final (gol de penalti de Friaza). Juega en el grupo XVIII de Tercera Federación y el pasado fin de semana arrancó su liga empatando 1-1 en Tarancón. El otro partido de este grupo C será el Varea-San Sebastián de los Reyes.
De nuevo ha habido representación del fútbol extremeño en el sorteo. Ha actuado como 'mano inocente' Alfonso Gutiérrez, director deportivo del Coria. La semana pasada este mismo papel correspondió a Manuel Mosquera, del Extremadura. Como novedad esta temporada en esta Copa RFEF se hace un sorteo en cada eliminatoria.
Los partidos del miércoles
El Coria de clasificó para esta ronda tras eliminar al Jaraíz; empate a 2-2 al final del tiempo reglamentario incluida la prórroga y victoria en la tanda de penaltis (4-2).
Por su parte, el Moralo fue eliminado por el Varea (2-0) en los dieciseisavos de final disputados el pasado miércoles.
Los otros emparejamientos son: en el grupo A Ourense-Zamora y Bergantiños-Estradense; en el grupo B Lleida-Formentera y Terrasa-Ejea y en el D Orihuela-Huétor Tajar y Minera-Molinense.
Los equipos clasificados están ya a dos partidos de alcanzar las semifinales donde está el premio principal de clasificarse para al Copa del Rey que jugarán los cuatro que lleguen.
