Wildens Leveque y Matteo Strikker, refuerzos con hambre en el Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha empezado este miércoles la ronda de presentaciones de los nuevos rostros para la temporada 2025-26 y los primeros en saltar a escena han sido Wildens Levequey Matteo Strikker, dos piezas llamadas a ser fundamentales en un proyecto que afronta su segunda campaña consecutiva en la Segunda FEB.

El acto se celebró en Toyota, uno de los patrocinadores habituales del club, donde el presidente José Manuel Sánchez subrayó el valor de ambas incorporaciones: «Leveque va a ser un pívot reboteador que nos dará mucho juego y Matteo es un jugador atlético, fuerte, que aportará puntos y defensa».

Leveque, pívot estadounidense de 2,06 metros, llega tras una explosión en el Marín Peixegalego de Tercera FEB, donde promedió 18,1 puntos y 10,8 rebotes. Criado en la NCAA sin demasiado protagonismo, en Galicia encontró un espacio para mostrar su potencial: físico, intimidación y un sorprendente acierto en el tiro de media distancia. Ahora encara su primer reto en Segunda FEB con la camiseta del Cáceres: «Estoy muy ilusionado, es un club histórico. Lo daré todo. Ya estamos trabajando muy duro y me gusta mucho lo que he encontrado aquí».

Jugadores diferenciales

Por su parte, Strikker es un alero belga de 2,03 metros que combina versatilidad y energía. Procede de La Salud Archena, donde fue uno de los referentes de un bloque competitivo, firmando 9,4 puntos y 4,3 rebotes por encuentro. Su pasado extremeño, en el CBA de Badajoz, le permite conocer bien la región. Con esfuerzo, se atrevió a expresarse en castellano: «Estoy muy feliz en Cáceres. Quiero dar las gracias al club por la oportunidad. Espero ganar el máximo de partidos posibles y dar continuidad al buen trabajo del año pasado».

Lorenzo 'Chipi' Díaz, director deportivo del Cáceres, entre Wildens Leveque y Matteo Strikker. / JJT

El director deportivo, Lorenzo Chipi Díaz, incidió en la importancia de estas llegadas: «Pueden ser jugadores diferenciales. Wildens se ha adaptado muy bien a España y sus números lo avalan. Matteo es uno de los mejores aleros de la liga, su predisposición para venir ha sido clave».

El equipo, que ya inició la pretemporada con un primer amistoso el pasado sábado, afrontará este fin de semana la Copa España, una nueva piedra de toque para medir sensaciones. Con Leveque y Strikker como nuevas armas, el Cáceres busca reforzar su identidad y mantener viva la ilusión de un público que sueña con volver a ver al club en lo más alto.

